World Warcraft: un nuovo gioco per dispositivi mobile è in sviluppo

World Warcraft è destinato a un approdo sui dispositivi mobile, a rivelare dettagli sul nuovo gioco è stata Blizzard

Un anno fa, Blizzard ha rivelato che un nuovo gioco per dispositivi mobile di World Warcraft free-to-play era in fase di sviluppo. In un rapporto trimestrale sugli utili pubblicato giovedì, la società ha affermato che il titolo sarà rilasciato quest’anno. “Blizzard sta pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022, comprese nuove esperienze in World of Warcraft e Hearthstone, e per la prima volta i nuovissimi contenuti mobili di Warcraft nelle mani dei giocatori”, ha riportato il colosso in un comunicato.

I dettagli sul nuovo gioco mobile di World Warcraft

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha precedentemente affermato che il nuovo gioco per dispositivi mobile free-to-play “creerà opportunità sia per i giocatori esistenti che per i nuovi fan di vivere l’universo di World of Warcraft in modi completamente inediti”. La scorsa settimana, Blizzard ha annunciato che sta lavorando a “un nuovo gioco di sopravvivenza AAA” per PC e console.

Dopo la notizia, lo studio director Mike Ybarra ha riferito che i fan di Blizzard in trepidante attesa di aggiornamenti su alcune delle sue serie consolidate non dovrebbero aspettare troppo a lungo:

Blizzard è un grande studio e abbiamo anche team di talento e in crescita che supportano i giochi live. Nelle prossime settimane, sentirete parlare di più di Warcraft e Overwatch. Seguirà poi Diablo. Rimanete sintonizzati!

World of Warcraft, ha ricevuto una nuova espansione all’incirca ogni due anni fin dal suo lancio nel lontano 2004. L’ultima è stata Shadowlands e Blizzard ha tradizionalmente annunciato una serie di aggiornamenti del titolo suddetto alla BlizzCon ogni novembre, ma la convention dei fan è stata annullata negli ultimi due anni a causa dell’interruzione causata dalla pandemia. All’inizio del 2022 era previsto lo svolgimento di un evento ibrido che mescolava la formula della BlizzConline di febbraio 2021 “con piccoli incontri di persona”, ma tali piani sono stati annullati anche a seguito di discriminazioni sessuali e rivelazioni di molestie che hanno offuscato la reputazione dello studio. Il proprietario di Xbox, Microsoft, ha annunciato il mese scorso l’intenzione di acquistare Activision Blizzard con un accordo da 68,7 miliardi di dollari, il più grande mai visto nell’industria dei giochi.

L’acquisizione, che darà a Microsoft la proprietà esclusiva di Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Guitar Hero e altri, dovrebbe concludersi entro giugno 2023. Activision ha anche confermato giovedì che Infinity Ward sta guidando lo sviluppo del gioco premium Call of Duty del 2022.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.