Harry Potter Quidditch Champions: annunciato per PC e console

Harry Potter Quidditch Champions è stato appena annunciato da Warner Bros Games per PC e console, ecco tutti i dettagli

Dopo il successo di Hogwarts Legacy, il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore Unbroken Studios hanno annunciato un nuovo titolo basato sull’universo di Harry Potter. Questa volta il gioco sarà basato sullo sport immaginario del Quidditch. Harry Potter: Quidditch Champions, è previsto in uscita su PC e console. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Harry Potter Quidditch Champions: il titolo sbarcherà su PC e console e sarà basato sul multiplayer

Oltre all’annuncio del gioco, Warner Bros. Games ha anche annunciato che Harry Potter: Quidditch Champions (che è in arrivo su computer e console) sarà oggetto di un playtest limitato, per il quale i giocatori possono iscriversi sul sito ufficiale. Il playtest si svolgerà il 21 e il 22 aprile.

Secondo il sito ufficiale, il titolo in questione sarà un gioco multiplayer competitivo e viene descritto come un’esperienza di Quidditch completa e indipendente.

Harry Potter: Quidditch Champions permetterà ai giocatori di creare i propri personaggi e offrirà una numerosa e allettante serie di opzioni di personalizzazione. Potrà essere giocato da solo o come parte di una squadra nelle modalità competitive online. Il gioco non ha ancora una data di uscita, né Warner Bros. Games ha confermato quali saranno le console su cui uscirà insieme al PC.

