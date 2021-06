Bungie assume personale per una nuova IP action multiplayer

Bungie e multiplayer sono sempre andati a braccetto, sin dai tempi del primo Halo, che fu capace di rivoluzionare il mondo degli FPS su console anche grazie alle sue incredibili (per il periodo) modalità multigiocatore. Un’eredità che si è espressa benissimo anche nei due Destiny, le ultime creature del team statunitense, che comunque non rinuncia a guardare al futuro, come dimostrano degli annunci di lavoro relativi allo sviluppo di una nuova IP.

Un paio di mesi fa il portale DestinyNews+ aveva notato un annuncio di lavoro, pubblicato da Bungie, tramite il quale si ricercava un designer di sistemi multiplayer, il tutto da destinare allo sviluppo di una nuova IP, il cui focus sarebbe il PvP competitivo ed il mondo gli eSport. A questo ha fatto da pochissimo seguito una nuova richiesta, stavolta relativa alla figura di un “incubation sandbox designer”. Insomma, pare proprio che la compagnia sia pronta a lasciarsi alle spalle Destiny, per dedicarsi alla realizzazione di una nuova IP, che al momento sembrerebbe essere un action game multiplayer.

🚨NEW: Bungie has posted a new job listing for "Incubation Sandbox Designer" for its new "multiplayer action game currently in incubation." (New IP)

~ Experience working on character-focused action games

~ Familiarity with the competitive gaming landscape/esports pic.twitter.com/Zh6k6j3aqC

— DestinyNews+ (@DestinyNewsCom) May 25, 2021