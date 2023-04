Scopriamo insieme, in questa lunga guida dedicata, la lista trofei completa di tutti i titoli che compongono la Final Fantasy Pixel Remaster: dal primo al sesto capitolo della serie di Square Enix ritornano in vita in una nuova versione

Disponibile da domani, 19 aprile, su PC, PS4 e Nintendo Switch, la collection di Final Fantasy Pixel Remaster comprende i primi sei capitoli della serie di Square Enix in versione riveduta e corretta, specialmente dal punto di vista grafico. I titoli, già tutti disponibili su PC (su cui domani arriverà il bundle a 74.99€) e mobile, stanno per approdare anche su console Sony e Nintendo con un comparto estetico e sonoro completamente ricostruiti da zero. In attesa del lancio, Square Enix ha rilasciato le liste trofei complete di tutti e sei i titoli e… be’, eccoci qua. Benvenuti trophy hunters!

Final Fantasy

La lista trofei completa di Final Fantasy consta di 24 statuette totali, di cui 10 di bronzo, 6 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

L’alba del viaggio : Hai sconfitto Garland e salvato la principessa Sarah.

: Hai sconfitto Garland e salvato la principessa Sarah. Terra rigogliosa : Hai ridonato luce al Cristallo della Terra.

: Hai ridonato luce al Cristallo della Terra. Fiamma ardente : Hai ridonato luce al Cristallo del Fuoco.

: Hai ridonato luce al Cristallo del Fuoco. Acqua rigenerante : Hai ridonato luce al Cristallo dell’Acqua.

: Hai ridonato luce al Cristallo dell’Acqua. Vento sussurrante : Hai ridonato luce al Cristallo del Vento.

: Hai ridonato luce al Cristallo del Vento. Prova di valore : Hai conquistato il rispetto di Bahamut.

: Hai conquistato il rispetto di Bahamut. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Fantasia leggendaria : Hai sconfitto Chaos e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto Chaos e riportato la pace nel mondo. Divertimento nascosto : Hai giocato al rompicapo.

: Hai giocato al rompicapo. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 300 mostri.

: Hai sconfitto 300 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 50.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 50.000 guil in totale. Caccia al tesoro: Hai aperto il 50% dei forzieri.

I trofei d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Lama mistica : Hai ottenuto l’Excalibur.

: Hai ottenuto l’Excalibur. Squadra di veterani : Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra.

: Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 500 mostri.

: Hai sconfitto 500 mostri. Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Strage di forzieri : Hai aperto il 100% dei forzieri.

: Hai aperto il 100% dei forzieri. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy:

Maestria di FFI: Hai ottenuto tutti i trofei.

Final Fantasy II

La lista trofei completa di Final Fantasy II consta di 28 statuette totali, di cui 15 di bronzo, 5 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy II. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy II | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Rosa selvatica : Hai deciso di unirti alla ribellione contro l’Impero di Palamesia.

: Hai deciso di unirti alla ribellione contro l’Impero di Palamesia. Assalto imperiale : Hai osservato la distruzione di molte città a opera della Corazzata imperiale.

: Hai osservato la distruzione di molte città a opera della Corazzata imperiale. Ribelli alla riscossa : Hai distrutto la Corazzata imperiale.

: Hai distrutto la Corazzata imperiale. Compagnia corsara : Hai incontrato la piratessa Leila e levato l’ancora a bordo della sua nave.

: Hai incontrato la piratessa Leila e levato l’ancora a bordo della sua nave. Riconquista : Hai sconfitto il comandante Gottos e liberato il Castello di Fynn.

: Hai sconfitto il comandante Gottos e liberato il Castello di Fynn. L’ultimo dragone : Hai accolto il cavaliere dragone Ricard nella tua squadra.

: Hai accolto il cavaliere dragone Ricard nella tua squadra. Piccole ali crescono : Hai fatto schiudere l’uovo dell’ultima viverna.

: Hai fatto schiudere l’uovo dell’ultima viverna. Il nuovo Imperatore : Hai testimoniato l’ascesa al trono imperiale del Cavaliere oscuro.

: Hai testimoniato l’ascesa al trono imperiale del Cavaliere oscuro. Alleato ritrovato : Hai accolto un vecchio amico tra le file dell’esercito ribelle.

: Hai accolto un vecchio amico tra le file dell’esercito ribelle. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 300 mostri.

: Hai sconfitto 300 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 50.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 50.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy II | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Fine delle ostilità : Hai sconfitto l’Imperatore e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto l’Imperatore e riportato la pace nel mondo. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 500 mostri.

: Hai sconfitto 500 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Caccia al tesoro: Hai aperto il 50% dei forzieri.

I trofei d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy II | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Eredità dei cavalieri : Hai ottenuto l’Excalibur.

: Hai ottenuto l’Excalibur. Memoria infallibile : Hai annotato tutte le parole d’ordine.

: Hai annotato tutte le parole d’ordine. Saggezza marziale : Hai aumentato fino a 16 il livello di abilità di qualsiasi arma.

: Hai aumentato fino a 16 il livello di abilità di qualsiasi arma. Sapienza occulta : Hai aumentato fino a 16 il livello di abilità di qualsiasi magia.

: Hai aumentato fino a 16 il livello di abilità di qualsiasi magia. Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Strage di forzieri : Hai aperto il 100% dei forzieri.

: Hai aperto il 100% dei forzieri. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy II:

Maestria di FFII: Hai ottenuto tutti i trofei.

Final Fantasy III

La lista trofei completa di Final Fantasy III consta di 31 statuette totali, di cui 16 di bronzo, 8 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy III. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy III | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Vento di speranza : Hai ottenuto il potere del Cristallo dell’Aria.

: Hai ottenuto il potere del Cristallo dell’Aria. Demolizione controllata : Hai distrutto il masso e aperto il passaggio nella valle di Nelv.

: Hai distrutto il masso e aperto il passaggio nella valle di Nelv. Destino del custode : Hai impedito la distruzione della Torre di Owen.

: Hai impedito la distruzione della Torre di Owen. Fiamme di speranza : Hai ottenuto il potere del Cristallo del Fuoco.

: Hai ottenuto il potere del Cristallo del Fuoco. Gocce di speranza : Hai ottenuto il potere del Cristallo dell’Acqua.

: Hai ottenuto il potere del Cristallo dell’Acqua. Pace a Saronia : Hai sconfitto Garuda e salvato Saronia.

: Hai sconfitto Garuda e salvato Saronia. Melodia del risveglio : Hai risvegliato Une con il Liuto di Noa.

: Hai risvegliato Une con il Liuto di Noa. Terra di speranza : Hai ottenuto il potere del Cristallo della Terra.

: Hai ottenuto il potere del Cristallo della Terra. Nel mondo delle tenebre : Hai sconfitto Xande per addentrarti nel mondo dell’oscurità.

: Hai sconfitto Xande per addentrarti nel mondo dell’oscurità. Apprendistato professionale : Hai raggiunto il livello 10 di qualsiasi classe.

: Hai raggiunto il livello 10 di qualsiasi classe. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 300 mostri.

: Hai sconfitto 300 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy III | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Speranza luminosa : Hai sconfitto la Nube oscura e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto la Nube oscura e riportato la pace nel mondo. Armamentario proibito : Hai ottenuto tutte le armi sigillate a Eureka.

: Hai ottenuto tutte le armi sigillate a Eureka. Esperienza professionale : Hai raggiunto il livello 50 di qualsiasi classe.

: Hai raggiunto il livello 50 di qualsiasi classe. Squadra di veterani : Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra.

: Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 500 mostri.

: Hai sconfitto 500 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 500.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 500.000 guil in totale. Caccia al tesoro: Hai aperto il 50% dei forzieri.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy III | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Talento invocativo : Hai appreso tutte le magie di invocazione.

: Hai appreso tutte le magie di invocazione. Eccellenza professionale : Hai raggiunto il livello 99 di qualsiasi classe.

: Hai raggiunto il livello 99 di qualsiasi classe. Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Strage di forzieri : Hai aperto il 100% dei forzieri.

: Hai aperto il 100% dei forzieri. Collezionista inarrestabile : Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti.

: Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy III:

Maestria di FFIII: Hai ottenuto tutti i trofei.

Final Fantasy IV

La lista trofei completa di Final Fantasy IV consta di 30 statuette totali, di cui 14 di bronzo, 9 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy IV. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy IV | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Fiamme della determinazione : Hai causato involontariamente la distruzione del Villaggio delle nebbie.

: Hai causato involontariamente la distruzione del Villaggio delle nebbie. Campione della luce : Hai asceso il Monte dell’ordalia per ottenere il titolo di Paladino.

: Hai asceso il Monte dell’ordalia per ottenere il titolo di Paladino. Oltre il dolore : Hai sconfitto Cagnazzo dell’Acqua.

: Hai sconfitto Cagnazzo dell’Acqua. Legami ritrovati : Hai sconfitto Barbariccia del Vento.

: Hai sconfitto Barbariccia del Vento. Viaggio al centro del mondo : Hai raggiunto l’Inframondo.

: Hai raggiunto l’Inframondo. Potere della rabbia : Hai sconfitto Rubicante del Fuoco.

: Hai sconfitto Rubicante del Fuoco. Chiaro di luna : Hai raggiunto la luna a bordo del Traghetto lunare.

: Hai raggiunto la luna a bordo del Traghetto lunare. Rivincita : Hai sconfitto di nuovo i quattro Tetrarchi elementali.

: Hai sconfitto di nuovo i quattro Tetrarchi elementali. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 500 mostri.

: Hai sconfitto 500 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy IV | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Il pianeta azzurro : Hai sconfitto Zeromus e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto Zeromus e riportato la pace nel mondo. Reliquia sacra : Hai ottenuto l’Excalibur.

: Hai ottenuto l’Excalibur. Potenza liberata : Hai ottenuto tutti gli equipaggiamenti sigillati.

: Hai ottenuto tutti gli equipaggiamenti sigillati. Invocazione totale : Hai ottenuto tutte le magie di invocazione tranne quelle segrete.

: Hai ottenuto tutte le magie di invocazione tranne quelle segrete. Squadra di veterani : Hai raggiunto il livello 70 con tutti i membri della squadra.

: Hai raggiunto il livello 70 con tutti i membri della squadra. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 1000 mostri.

: Hai sconfitto 1000 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 500.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 500.000 guil in totale. Caccia al tesoro: Hai aperto il 50% dei forzieri.

I trofei d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy IV | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Coda leggendaria : Hai scambiato la Coda rosa per l’Armatura di adamantite.

: Hai scambiato la Coda rosa per l’Armatura di adamantite. Invocazione occulta : Hai ottenuto tutte le magie di invocazione segrete.

: Hai ottenuto tutte le magie di invocazione segrete. Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Strage di forzieri : Hai aperto il 100% dei forzieri.

: Hai aperto il 100% dei forzieri. Collezionista inarrestabile : Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti.

: Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy IV:

Maestria di FFIV: Hai ottenuto tutti i trofei.

Final Fantasy V

La lista trofei completa di Final Fantasy V consta di 39 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 12 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy V. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy V | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Partenza risoluta : Hai deciso di partire per salvare Lenna e Galuf.

: Hai deciso di partire per salvare Lenna e Galuf. Passione, essenza dell’aria : Hai ricevuto il potere del Cristallo del Vento.

: Hai ricevuto il potere del Cristallo del Vento. Devozione, essenza dell’acqua : Hai ricevuto il potere del Cristallo dell’Acqua.

: Hai ricevuto il potere del Cristallo dell’Acqua. Coraggio, essenza del fuoco : Hai ricevuto il potere del Cristallo del Fuoco.

: Hai ricevuto il potere del Cristallo del Fuoco. Chocobo delle leggende : Hai scoperto il chocobo nero.

: Hai scoperto il chocobo nero. Reliquia degli Antichi : Hai ottenuto l’aeronave.

: Hai ottenuto l’aeronave. Speranza, essenza della terra : Hai ricevuto il potere del Cristallo della Terra.

: Hai ricevuto il potere del Cristallo della Terra. Verso un nuovo mondo : Hai raggiunto il mondo di Galuf.

: Hai raggiunto il mondo di Galuf. Sacrificio doloroso : Hai ottenuto il sottomarino.

: Hai ottenuto il sottomarino. Dono estremo : Hai osservato Galuf trasferire i suoi poteri a Kryle.

: Hai osservato Galuf trasferire i suoi poteri a Kryle. Il vecchio mondo : Hai sconfitto Exdeath e fatto ritorno al mondo originale.

: Hai sconfitto Exdeath e fatto ritorno al mondo originale. Arsenale mitologico : Hai ottenuto le 12 armi leggendarie sigillate.

: Hai ottenuto le 12 armi leggendarie sigillate. Gogo il mimo : Hai ottenuto la classe segreta.

: Hai ottenuto la classe segreta. Apprendimento elementare : Hai ottenuto 10 magie blu con l’abilità Apprendimento.

: Hai ottenuto 10 magie blu con l’abilità Apprendimento. Apprendistato professionale : Hai perfezionato una classe.

: Hai perfezionato una classe. Esperienza professionale : Hai perfezionato 5 classi.

: Hai perfezionato 5 classi. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 1000 mostri.

: Hai sconfitto 1000 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy V | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Quattro cuori : Hai sconfitto Neo Exdeath e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto Neo Exdeath e riportato la pace nel mondo. Arma imbattibile : Hai sconfitto Omega.

: Hai sconfitto Omega. Drago imbattibile : Hai sconfitto Shinryu.

: Hai sconfitto Shinryu. Talento musicale : Hai fatto pratica con il pianoforte e ora non ha più segreti per te.

: Hai fatto pratica con il pianoforte e ora non ha più segreti per te. Eccellenza professionale : Hai perfezionato 15 classi.

: Hai perfezionato 15 classi. Squadra di veterani : Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra.

: Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 2000 mostri.

: Hai sconfitto 2000 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 500.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 500.000 guil in totale. Caccia al tesoro : Hai aperto il 50% dei forzieri.

: Hai aperto il 50% dei forzieri. Collezionista inarrestabile : Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti.

: Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

I trofei d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy V | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Apprendimento erudito : Hai ottenuto tutte le magie blu con l’abilità Apprendimento.

: Hai ottenuto tutte le magie blu con l’abilità Apprendimento. Supremazia professionale : Hai perfezionato tutte le classi.

: Hai perfezionato tutte le classi. Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Strage di forzieri: Hai aperto il 100% dei forzieri.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy V:

Maestria di FFV: Hai ottenuto tutti i trofei.

Final Fantasy VI

La lista trofei completa di Final Fantasy VI consta di 37 statuette totali, di cui 18 di bronzo, 14 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy VI. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo di Final Fantasy VI | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Ragazza magitek : Hai trovato l’esper congelato.

: Hai trovato l’esper congelato. Barlume di speranza : Hai incontrato Bannon e deciso di opporti all’Impero.

: Hai incontrato Bannon e deciso di opporti all’Impero. Difesa dell’esper : Hai affrontato l’Impero per difendere l’esper congelato.

: Hai affrontato l’Impero per difendere l’esper congelato. Dono soprannaturale : Hai incontrato Ramuh e ricevuto la sua magilite.

: Hai incontrato Ramuh e ricevuto la sua magilite. Cieli aperti : Hai riscosso il successo nell’opera e ottenuto l’aeronave.

: Hai riscosso il successo nell’opera e ottenuto l’aeronave. Verso la pace : Hai partecipato al banchetto dell’imperatore Gestahl e avviato i negoziati di pace.

: Hai partecipato al banchetto dell’imperatore Gestahl e avviato i negoziati di pace. Fine del mondo : Hai assistito al risveglio della Triade della discordia e alla distruzione del mondo.

: Hai assistito al risveglio della Triade della discordia e alla distruzione del mondo. In cerca di amici I : Hai ritrovato 1 alleato.

: Hai ritrovato 1 alleato. In cerca di amici II : Hai ritrovato 5 alleati.

: Hai ritrovato 5 alleati. In cerca di amici III : Hai ritrovato 10 alleati.

: Hai ritrovato 10 alleati. Collezione di magiliti : Hai ottenuto 15 magiliti.

: Hai ottenuto 15 magiliti. Offerta vincente : Hai comprato un oggetto all’asta.

: Hai comprato un oggetto all’asta. Prime armi : Hai sconfitto 100 mostri.

: Hai sconfitto 100 mostri. Tattiche collaudate : Hai sconfitto 1000 mostri.

: Hai sconfitto 1000 mostri. Bestiario – Compendio base : Hai completato il 10% del bestiario.

: Hai completato il 10% del bestiario. Tasche tintinnanti : Hai guadagnato 10.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 10.000 guil in totale. Risparmi ragguardevoli : Hai guadagnato 100.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 100.000 guil in totale. Chi cerca trova: Hai aperto il 10% dei forzieri.

I trofei d’argento di Final Fantasy VI | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Nuova vita : Hai sconfitto Kefka e riportato la pace nel mondo.

: Hai sconfitto Kefka e riportato la pace nel mondo. Magilitemania : Hai ottenuto tutte le magiliti.

: Hai ottenuto tutte le magiliti. Talento meccanico : Hai ottenuto tutti gli Arnesi.

: Hai ottenuto tutti gli Arnesi. Talento marziale : Hai appreso tutte le tecniche di Jujitsu.

: Hai appreso tutte le tecniche di Jujitsu. Talento spadaccino : Hai appreso tutte le tecniche di Bushido.

: Hai appreso tutte le tecniche di Bushido. Talento d’azzardo : Hai ottenuto il Jolly mortale con le Slot.

: Hai ottenuto il Jolly mortale con le Slot. Talento accademico : Hai appreso 20 magie blu.

: Hai appreso 20 magie blu. Talento selvaggio : Hai appreso 50 tecniche nemiche con Balzo.

: Hai appreso 50 tecniche nemiche con Balzo. Trionfo nell’arena : Hai ottenuto 10 vittorie nell’arena.

: Hai ottenuto 10 vittorie nell’arena. Squadra di veterani : Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra.

: Hai raggiunto il livello 50 con tutti i membri della squadra. Leggenda guerriera : Hai sconfitto 2000 mostri.

: Hai sconfitto 2000 mostri. Bestiario – Edizione avanzata : Hai completato il 50% del bestiario.

: Hai completato il 50% del bestiario. Fortuna favolosa : Hai guadagnato 500.000 guil in totale.

: Hai guadagnato 500.000 guil in totale. Caccia al tesoro: Hai aperto il 50% dei forzieri.

I trofei d’oro e il trofeo di platino di Final Fantasy VI | Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la lista trofei di tutti i titoli!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Bestiario – Raccolta completa : Hai completato il 100% del bestiario.

: Hai completato il 100% del bestiario. Strage di forzieri : Hai aperto il 100% dei forzieri.

: Hai aperto il 100% dei forzieri. Collezionista inarrestabile : Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti.

: Hai ottenuto tutti gli oggetti segreti. Sete di conoscenza: Hai visitato tutte le località sulla mappa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy VI:

Maestria di FFVI: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Ci siamo: la lista trofei di tutti i titoli che compongono la Final Fantasy Pixel Remaster è completa. Fateci sapere se acquisterete uno o più capitoli della serie qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!