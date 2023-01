Halo: 343 Industries conferma che avremo nuovi giochi della saga in futuro

343 Industries ha confermato con un post su twitter che la saga di Halo non finisce qui e vedremo nuovi giochi in futuro

La paura sorta nei giocatori che la saga di Halo sarebbe morta senza vedere nuovi giochi arriva proprio dalle ultime notizie riguardo i licenziamenti di Microsoft. Infatti, è stato recentemente confermato che Microsoft sta licenziando ben 10.000 dipendenti in tutta l’azienda, con un impatto anche su un certo numero di studi di sviluppo di giochi sotto l’egida di Xbox. Uno di questi studi è proprio 343 Industries, alla luce dei quali recenti rapporti hanno affermato che lo studio è stato ridimensionato drasticamente.

Avremo nuovi giochi di Halo!

Per fortuna 343 Industries si è fatta avanti chiarendo la situazione e ha affermato pubblicamente che avremo nuovi giochi di Halo in futuro. Questa dichiarazione è stata pubblicata nella pagina ufficiale di Halo dove 343 Industries ha confermato che continuerà a sviluppare nuovi capitoli della saga sia per giocatore singolo che multiplayer. 343 Industries ha recentemente ribadito che Halo Infinite è sulla buona strada per ricevere nuovi contenuti aggiuntivi nei prossimi mesi, in linea con la sua roadmap mostrata precedentemente.

Nel frattempo, Certain Affinity sta anche attualmente lavorando a nuovi contenuti per lo sparatutto. Tra i licenziamenti e la ristrutturazione di 343 Industries, è stato anche confermato che il capo della creatività Joseph Staten ha lasciato lo studio. Di recente, l’ex designer multiplayer senior di Halo Infinite Patrick Wren ha criticato lo studio e Microsoft per i licenziamenti, criticando la leadership di essere fortemente incompetente. Ricordiamo che Halo Infinite è disponibile dal lancio sul Game Pass, su Xbox Series X, S e Pc.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi