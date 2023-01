Firefox 110: si potranno importare dati da Opera e Vivaldi

La versione 110 di Mozilla Firefox permetterà agli utenti Linux di importare i propri dati da Opera e Vivaldi, ma ad alcune condizioni

Con Firefox 109 che ha già raggiunto i repository delle varie distribuzioni GNU/Linux, la comunità del software libero nata nel 1998 è già al lavoro sulla nuova versione 110 che permetterà di importare i propri dati da più browser, come Opera e Vivaldi. Il tutto, però, sarà fattibile solo se si rispettano alcune caratteristiche. Diamo un’occhiata più da vicino alle nuove funzionalità in arrivo con la nuova versione che è attualmente disponibile in beta su tutte le piattaforme, incluse quelle Linux.

Ecco quello che dobbiamo sapere sulla versione 110 di Firefox per importare i dati da Opera e Vivaldi

La funzionalità più interessante di questa nuova release è sicuramente quella che consente al browser Web open source di rilevare e consentire di importare dati come segnalibri, cookie, cronologia e password da altri browser come appunto Opera, Opera GX e Vivaldi. Fino a oggi, infatti, Firefox permetteva solo l’importazione di dati dai browser Chrome e Chromium.

Per importare i dati da un altro browser, sui sistemi Linux, dovrete andare al menù principale e accedere alla sezione Segnalibri. Qui fate click su Gestione segnalibri a fine elenco e selezionate Importa e backup , quindi Importa dati da un altro browser . Sebbene quindi non sia un procedimento difficile, le grane non mancheranno di certo. Per importare i dati dovrete avere Opera o Vivaldi installati sul vostro sistema GNU/Linux utilizzando i pacchetti nativi per la distribuzione (RPM o DEB).

Sembra infatti che la versione 110 non sia in grado di rilevare le installazioni di questi browser da installazioni in modalità sandbox come Flatpak o AppImage. Questa nuova release permette inoltre di rendere più affidabile il trascinamento delle immagini sulle schede aperte o su altre istanze di Firefox. Inoltre aggiunge il supporto per le pagine con nome CSS, consentendo alle pagine Web di eseguire il layout per pagina e le interruzioni di pagina in modo dichiarativo durante la stampa.

Cosa ne pensate di questa nuova versione che arriverà il giorno di San Valentino (14 febbraio)? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!