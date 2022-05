Halo Infinite multiplayer: arrivano i 120Hz su Xbox Series S

Ora è possibile giocare al multiplayer di Halo Infinite a 120Hz anche su Xbox Series S. Scopriamo i dettagli in questa news

Della modalità per più giocatori dell’ultima fatica di 343 Industries vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione, nella quale abbiamo messo in risalto quelli che sono i nostri pareri sull’esperienza di gioco. A prescindere da ogni giudizio, il titolo è in grado di offrire una buona dose di frenetica azione, la quale, com’è facile intuire, non può che beneficiare di un framerate elevato. La buona notizia è che ora anche tutti i possessori di Xbox Series S potranno attivare la modalità a 120Hz per giocare al multiplayer di Halo Infinite con maggiore fluidità.

Multiplayer di Halo Inifnite a 120Hz anche su Xbox Series S

Se siete giocatori del multiplayer di Halo Infinite e possedete una console Xbox Series S sarete felici di sapere che ora potrete finalmente godere anche voi della fluidità permessa dai 120Hz. Questa feature è infatti ora disponibile anche su tale console, per la gioia di tutti gli appassionati, ed insieme ad essa giungerà anche la possibilità, per i possessori di Series X, di abbassare invece il framerate a 30Hz, per beneficiare l’impatto grafico.

L’opzione sarà attivabile dalle impostazioni di gioco, ed ovviamente, per essere fruita come si deve, richiederà uno schermo in grado di supportare un’elevata frequenza di fotogrammi al secondo. Gli sviluppatori hanno deciso di rendere il tutto disponibile in concomitanza con il rilascio della Stagione 2 Lone Wolves, la quale ha debuttato in game proprio ieri 3 maggio, con il suo carico di novità.

E voi cosa ne pensate? Eravate in attesa di questa feature?