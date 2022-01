Dal trailer Last Looks sembra promettere bene, in cui Mel Gibson è un eccentrico attore che deve scagionarsi da un crimine

Non sapevamo ancora niente di questo Last Looks, ma grazie al trailer, che potete guardare qui, notiamo che potrebbe trattarsi di un film divertente.

La trama e il cast

La pellicola vede protagonisti Charlie Hunnam e Mel Gibson, contornati da un cast di tutto rispetto che comprende oltre ai sopracitati attori, anche Morena Baccarin, Lucy Fry, Dominic Monaghan, Method Man, Clancy Brown e Rupert Friend.

Charlie Waldo, interpretato da Charlie Hunnam, è un ex superstar del dipartimento di polizia di Los Angeles, che ha lasciato il servizio e vive adesso una vita semplice in solitudine tra i boschi.

Alistair Pinch, interpretato da Mel Gibson appunto, è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, il principale sospettato è ovviamente lui così Waldo viene convinto a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto.

Il caso porterà Waldo alle prese con gangster, dirigenti di Hollywood e maestre d’asilo, che si dividono fra chi cerca di scagionare Finch e chi, invece cerca di confermare la sua colpevolezza.

Produzione

Tratto da un romanzo di Howard Michael Gould, che lo ha adattato per lo schermo, scrivendone la sceneggiatura, e diretto da Tim Kirby, il film vede protagonisti Charlie Hunnam e Mel Gibson, che si sono uniti subito al progetto, nell’Ottobre 2018 insieme ad Eiza González. Il resto del cast è entrato a far parte della pellicola durante l’estate dell’anno successivo.

Il film era originariamente chiamato Waldo, ma è stato ribattezzato Last Looks nel giugno 2020. Nel dicembre 2021, RLJE Films ha acquisito i diritti del film e ha fissato l’uscita per febbraio 2022. Le riprese principali sono iniziate ad Atlanta il 18 giugno 2019.

