Dune Spice Wars: sviluppatori rivelano nuovi dettagli sul titolo

Durante alcune FAQ, gli sviluppatori Shiro Games hanno rivelato nuovi inediti dettagli su Dune Spice Wars, gioco RTS in esclusiva PC. Scopriamoli insieme

Annunciato durante gli scorsi The Game Awards 2021, Dune Spice Wars entrerà quest’anno in Early Access sulla piattaforma Steam. Stando agli ultimi dettagli diffusi dagli sviluppatori su Dune Spice Wars, il titolo sarà un misto tra un 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) e un classico RTS. In occasione di una recente sessione di FAQ, il team si è sbottonato rivelando succose altre informazioni sulla produzione, come la durata e il level design.

Shiro Games svela inediti dettagli su Dune Spice Wars

Basato sulla saga letteraria nata dalla penna di Frank Herbert, questo nuovo titolo ambientato nell’universo di Dune è a metà tra un 4X e un RTS. Il gioco sarà infatti, si in tempo reale, ma il pacing sarà più lento di un tipico RTS. Nel gioco, sarà presente molta esplorazione, controllo del territorio, crescita economica, combattimenti, politica e spionaggio, in linea con le complesse tematiche del materiale letterario. Quando interrogato in merito ad un eventuale paragone con Northgard, precedente titolo della casa di sviluppo, il team ha assicurato che tutto è stato creato ex-novo per Dune Spice Wars e che quest’ultimo sarà inoltre più longevo del precedente titolo di 2 o 3 volte.

Tra i numerosi dettagli rivelati da Shiro Games su Dune Spice Wars, è stato aggiunto anche che la versione Early Acces conterà 4 fazioni all’inizio, incluse le casate degli Atreides e degli Harkonnen. Una quinta casata arriverà invece successivamente, sempre durante l’Early Access. Il level design sarà costituito da una mappa generata proceduralmente con molte attività opzionali, come l’attività dei vermi della sabbia e la forza del vento. Ci saranno comunque diverse location che i fan più accaniti riconosceranno immediatamente. Il team ha risposto infine, che è stato scelto uno stile più cartoonesco e stilizzato per evitare di rendere presto piatto e anonimo l’impatto visivo. In fondo, si tratta di un pianeta totalmente deserto, e il rischio di annoiare il giocatore è piuttosto alto.

