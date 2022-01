Nelle scorse ore Ubisoft ha rilasciato ufficialmente in rete la lista trofei completa di Rainbow Six Extraction, la nuova iterazione del franchise di Tom Clancy che arriverà sugli scaffali di tutto il mondo fra qualche giorno

Il 20 gennaio si avvicina a passi da gigante e così anche l’uscita di Rainbow Six Extraction, la nuova iterazione del franchise di Ubisoft che si discosta dalla precedente e ancora amatissima Siege per natura. Se infatti il pluripremiato Siege verte principalmente sulla componente PvP, Extraction si butta a piene mani nel PvE contro orde di mostri di varia natura. Vi abbiamo spiegato meglio le basi del gioco in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui, e vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. A distanza di una settimana circa dall’uscita, Ubisoft ha anche rilasciato in rete la lista trofei completa del titolo, che vediamo insieme in questo articolo dedicato ai trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Rainbow Six Extraction consta di 43 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 13 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura meramente PvE del titolo, possiamo essere abbastanza tranquilli nel dirvi che difficilmente incapperete in spoiler di trama o ambientazione. Per sicurezza comunque sconsigliamo a tutti quelli che non vogliono sapere assolutamente nulla di Rainbow Six Extraction di continuare la lettura di questa guida. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Rainbow Six Extraction: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Amante del corpo a corpo : Colpisci 3 nemici con attacchi corpo a corpo.

: Colpisci 3 nemici con attacchi corpo a corpo. Vertigini : Stordisci 100 nemici.

: Stordisci 100 nemici. Boom! : Uccidi 50 nemici con esplosivi o abilità.

: Uccidi 50 nemici con esplosivi o abilità. Occhio di falco : Scansiona 50 nemici con tecnologia REACT.

: Scansiona 50 nemici con tecnologia REACT. Vendere cara la pelle : Rianima 3 alleati.

: Rianima 3 alleati. Fatevi avanti : Uccidi 5 nemici di tipo diverso in una singola incursione.

: Uccidi 5 nemici di tipo diverso in una singola incursione. Vivisezionati : Abbatti 50 nidi.

: Abbatti 50 nidi. Disinnescati : Abbatti 50 arieti o velenosi.

: Abbatti 50 arieti o velenosi. Che schifo : Uccidi 75 unità di melma con gli esplosivi.

: Uccidi 75 unità di melma con gli esplosivi. UN PO’ DI PULIZIE : Elimina 100 grunt.

: Elimina 100 grunt. Distanze accorciate : Uccidi 150 tormentatori e lanciaspine.

: Uccidi 150 tormentatori e lanciaspine. Un po’ di pulizia : Uccidi 30 spore accecanti.

: Uccidi 30 spore accecanti. Niente abbracci: Uccidi 50 soppressori senza farti catturare da loro.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Rainbow Six Extraction: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Geniere : Uccidi 30 sabotatori.

: Uccidi 30 sabotatori. Adrenalina : Uccidi un nemico da sdraiato.

: Uccidi un nemico da sdraiato. Bentornati a casa : Salva 1 operatore.

: Salva 1 operatore. Vita metropolitana : Completa 20 obiettivi a New York.

: Completa 20 obiettivi a New York. Direzione: San Francisco : Completa 20 obiettivi a San Francisco.

: Completa 20 obiettivi a San Francisco. A nord : Completa 20 obiettivi in Alaska.

: Completa 20 obiettivi in Alaska. Mission: Probable : Vai all’estrazione dopo aver completato tutti gli obiettivi di un’incursione senza DIA.

: Vai all’estrazione dopo aver completato tutti gli obiettivi di un’incursione senza DIA. Uscita coi ragazzi : Completa tutti gli obiettivi di un’incursione con solo operatori maschi.

: Completa tutti gli obiettivi di un’incursione con solo operatori maschi. Uscita con le ragazze : Completa tutti gli obiettivi di un’incursione con solo operatori femmina.

: Completa tutti gli obiettivi di un’incursione con solo operatori femmina. Curioso : Interagisci con 1 punto d’interesse.

: Interagisci con 1 punto d’interesse. Lavoro sul campo : Interagisci con 5 punti d’interesse in ciascuna regione.

: Interagisci con 5 punti d’interesse in ciascuna regione. Pazzo per le armi : Equipaggia 15 accessori per armi.

: Equipaggia 15 accessori per armi. Eleganza condivisa: Equipaggia un’uniforme su 9 operatori diversi.

I trofei d’argento | Rainbow Six Extraction: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Sconfitti : Uccidi 5 distruttori con un abbattimento.

: Uccidi 5 distruttori con un abbattimento. In cima alla catena : Uccidi 10 apex.

: Uccidi 10 apex. Riflesso oscur o: Uccidi un Proteo.

o: Uccidi un Proteo. Praticamente intatto : Completa tutti gli obiettivi e vai all’estrazione con l’80% o più di salute.

: Completa tutti gli obiettivi e vai all’estrazione con l’80% o più di salute. Consequenziale : Completa 20 obiettivi in Truth or Consequences.

: Completa 20 obiettivi in Truth or Consequences. Mai in difficoltà : Completa 15 obiettivi nella terza sotto-zona o successive senza finire a terra.

: Completa 15 obiettivi nella terza sotto-zona o successive senza finire a terra. Da fare : Completa 5 obiettivi diversi.

: Completa 5 obiettivi diversi. Punteggio record : Ottieni 55.000 XP in una singola incursione.

: Ottieni 55.000 XP in una singola incursione. Specialista : Ottieni almeno 30.000 XP in 5 incursioni di Incarichi o Crisi.

: Ottieni almeno 30.000 XP in 5 incursioni di Incarichi o Crisi. Bigger Kahuna : Completa tutti gli obiettivi e vai all’estrazione in 5 incursioni con un operatore di livello 10.

: Completa tutti gli obiettivi e vai all’estrazione in 5 incursioni con un operatore di livello 10. Enciclopedia : Interagisci con 100 punti d’interesse.

: Interagisci con 100 punti d’interesse. Tutto è connesso : Leggi la descrizione dello studio finale di ciascuna regione.

: Leggi la descrizione dello studio finale di ciascuna regione. Ciondolante: Equipaggia un ciondolo leggendario.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Rainbow Six Extraction: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine della guida vedendo i tre trofei d’oro:

Vera impresa : Procedi all’estrazione in un’incursione dopo aver completato tutti gli obiettivi.

: Procedi all’estrazione in un’incursione dopo aver completato tutti gli obiettivi. Biofilm non mi fai paura : Distruggi l’archeloma con il laser REACT in una incursione.

: Distruggi l’archeloma con il laser REACT in una incursione. Padre orgoglioso: Equipaggia un copricapo su 18 operatori diversi di livello 10.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Rainbow Six Extraction!

Prestazione di platino: Completa tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Rainbow Six Extraction. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Ubisoft qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!