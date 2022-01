Amouranth: la streamer di Twitch ha acquistato una fabbrica di piscine gonfiabili

Incredibile ma vero: la streamer di Twitch Amouranth ha acquistato una compagnia che produce piscine gonfiabili

La streamer di Twitch Kaitlyn “Amouranth” Siragusa, che l’anno scorso ha fatto parlare di sé durante la serie “Hot tub meta” del servizio di streaming, ha recentemente acquistato una compagnia che si occupa della produzione di piscine gonfiabili. L’annuncio è arrivato oggi su Twitter.

Siragusa aveva scritto su Twitter ieri che avrebbe rivelato un altro investimento “pazzo” dopo quello della “volta scorsa”, riferendosi al suo acquisto a sette cifre l’anno scorso che l’ha vista diventare la proprietaria di una stazione di servizio. Ecco quindi che oggi Amouranth ha annunciato di essersi concessa un altro costoso “sfizio”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Amouranth: l’acquisto della compagnia di piscine gonfiabili è solo un’altra delle provocazioni della streamer di Twitch

La società produttrice di piscine gonfiabili, che non è stata nominata pubblicamente da Amouranth, conta circa 15 milioni di dollari di entrate all’anno, ha osservato Siragusa su Twitter. Secondo quanto riferito, è un importante fornitore di negozi di grandi dimensioni come Amazon e Costco. La compagnia è stata acquistata per poco più di 10 milioni di dollari, di cui la metà è stata “finanziata con debiti a basso interesse”. Siragusa ha impegnato 7 milioni di dollari del proprio denaro in un periodo di sette anni. Cifre che rivelano le entrate faraoniche della streamer.

Andare all-in su un’azienda per piscine gonfiabili o, per utilizzare le parole di Amouranth stessa, un “produttore di accessori per piscine di consumo, accessori e giocattoli gonfiabili”, è in perfetta linea con la stessa visione provocatrice della streamer. La scorsa primavera, quando i contaggi da COVID hanno raggiunto l’apice mentre le vaccinazioni non erano ancora ampiamente disponibili, i canali Twitch con streamer in vasche idromassaggio sono diventati popolari. Gli streamer, che in genere indossano costumi da bagno, si sedevano in una vasca idromassaggio per chattare o giocare, allineandosi così (nominalmente) alle regole di Twitch sull’abbigliamento (ve ne avevamo parlato in questo articolo).

Parlando con i redattori di Kotaku, Siragusa ha descritto la “serie delle vasche idromassaggio” come un “test Rorschach in salsa Twitch“, in quanto, a detta sua, l’opinione di qualcuno sulla questione rivela immediatamente i proprio pregiudizi:

Le persone estrapolano la propria agenda su questa serie. Ci sono due temi ricorrenti di cui le persone tornano sempre a parlare: il primo è che Twitch deve essere solo incentrato sui giochi; oppure che Twitch è ingiusto nei confronti degli streamer maschili o, in alternativa, che Twitch è più indulgente con gli streamer femminili.

A maggio, Twitch ha demonetizzato il canale di Siragusa; in sostanza, la piattaforma (proprietà di Amazon) ha disattivato le entrate pubblicitarie senza preavviso o spiegazione, apparentemente attribuendo la contromisura alla partecipazione della streamer alla serie “Hot tub“. Le entrate pubblicitarie del canale sono poi tornate online.

Che ne pensate di questa improbabile vicenda? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.