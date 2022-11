God of War Ragnarok: vendite incredibili per il titolo di Sony

Con un tweet Sony ha presentato alla community i dati relativi alle vendite di God of War Ragnarok. Ve ne parliamo in questo articolo

God of War Ragnarok ha debuttato all’inizio del mese, ed è giusto ribadire che il gioco è stato all’altezza degli anni di attesa che hanno portato alla sua uscita (ve ne abbiamo parlato a lungo anche nella nostra recensione dedicata). Il titolo in questione è stato ampiamente acclamato dalla critica ed è in testa alle nomination per i The Game Awards del mese prossimo. Non sorprende di certo, quindi, che il successo di God of War Ragnarok si rifletta anche nei dati relativi alle vendite. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

God of War Ragnarok: un vero record di vendite, ecco i dati

La notizia delle ultime ore è che Sony ha annunciato che God of War Ragnarok ha fatto registrare vendite per 5,1 milioni di unità nella sua settimana di debutto. Un lancio record per il franchise di Kratos, visto anche che lo scorso titolo della serie ha venduto 3,1 milioni di copie al lancio nel 2018. Il sequel appena uscito rappresenta anche il più grande lancio di sempre per un titolo first party di PlayStation, superando i 4 milioni di unità piazzate da The Last of Us Part 2 al lancio.

L’ultima avventura di Kratos e Atreus ha avuto un solido debutto anche in Giappone, mentre nel Regno Unito le vendite nella settimana di lancio hanno battuto quelle di Elden Ring e Call of Duty: Modern Warfare 2. Nella nostra recensione del titolo in oggetto abbiamo assegnato un punteggio di 9,3, affermando che: “God of War Ragnarok stupisce fin da subito ed è strano come sia in grado di farlo anche se, fondamentalmente, ci si può aspettare a cosa si va incontro, almeno dal punto di vista della struttura rustica e ludica. Forse, però, è proprio quel coinvolgimento emotivo e quella spinta verso la precedentemente citata umanizzazione, che si avverte fin da subito, a fare la differenza”.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok è disponibile per PS5 e PS4. Il direttore del gioco Eric Williams ha dichiarato che è improbabile che il gioco riceva dei contenuti scaricabili, anche se lo sviluppatore SIE Santa Monica Studio sta comunque lavorando a diversi progetti.

