Sustanon è uno dei migliori steroidi per gli atleti

Il Sustanon (Sustamed, Tetrasteron, ecc.) è probabilmente uno dei farmaci anabolizzanti più conosciuti, sviluppato negli anni ’90. Il farmaco è un estere composto di 4 tipi di testosterone: propionato, fenilpropionato, isocaproato, decanoato

Gli eccipienti utilizzati sono sostanze biologiche inattive: olio (spesso di arachidi) come solvente e alcol benzilico come antisettico e conservante. Sustanon è disponibile come soluzione iniettabile, in fiale da 1 ml in confezione di cartone. Nel nostro negozio online di steroidi anabolizzanti il sustanon 250 prezzo è il migliore in Italia.

Gli esteri presenti nella composizione del Sustanon sono i seguenti:

Propionato – considerato una delle forme più popolari di testosterone – un estere veloce che ha un effetto quasi istantaneo;

Fenilpropionato/isocaproato – esteri “medi”, che agiscono più tardi rispetto al propionato. L’isocaproato è necessario per mantenere i livelli ottimali di testosterone tra il propionato e il decanoato. Il periodo di emivita è di 9 giorni. Il fenilpropionato mantiene livelli ottimali di testosterone dopo la completa decomposizione dell’estere rapido.

Il decanoato è l’estere “lungo” utilizzato come parte di qualsiasi steroide. La sua emivita è fino a 14 giorni. Di conseguenza, rimarrà nel sangue per un mese intero. Per questo motivo, gli esperti raccomandano di iniziare un test di pre-esposizione un paio di settimane dopo l’ultima dose di Sustanon.

Alcune persone credono erroneamente che questo anabolizzante non sia altro che un corso combinato di 1 fiala, ma questo non è affatto vero. Il fatto è che tutti e 4 gli esteri vengono convertiti nella stessa sostanza – il testosterone – una volta entrati nel flusso sanguigno.

Indicazioni per l’uso

Il Sustanon viene prescritto come parte della terapia sostitutiva per una serie di processi patologici:

Ritardo nello sviluppo sessuale;

Malattie endocrine che influenzano la funzione delle ghiandole sessuali;

Impotenza;

Carenza di androgeni;

Osteoporosi femminile;

Neoplasie maligne delle ghiandole mammarie;

Mioma uterino;

Endometriosi, ecc.

Il farmaco viene utilizzato attivamente anche in ambito sportivo:

Aumenta la resistenza stimolando la produzione di globuli rossi, che forniscono un rapido accesso di ossigeno alle cellule;

Per stimolare l’appetito durante l’esercizio fisico;

Per un rapido sviluppo della massa muscolare;

Per l’anticatabolismo (rallentamento della scomposizione delle proteine nell’organismo).

Effetti anabolizzanti

Sustanon 250 è un prodotto molto versatile, che può essere utilizzato per quasi tutti gli scopi sportivi. Ha un eccellente effetto anabolico.Favorisce la crescita della massa muscolare – lo steroide ha una buona attività anabolizzante. Non si può dire che abbia lo stesso alto livello di attività dei potenti anabolizzanti popolari. Tuttavia, la crescita muscolare ottenuta con il sustanon è di alta qualità e il ritorno è minimo.Aumenta la forza – consente di mantenere il peso con un effetto minimo sul peso. L’opzione preferita per gli sport “pesanti”: adatta a sollevatori di pesi e powerlifter.