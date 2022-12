Michael Rosenbaum vuole tornare ad interpretare Lex Luthor

L‘attore Michael Rosenbaum, noto per aver partecipato alla serie Smallville, vuole tornare ad interpretare Lex Luthor, stavolta per il DCU di James Gunn

Ebbene sì, avete capito bene cari lettori! Il celebre attore Michael Rosenbaum è pronto a tornare ancora una volta nei panni di Lex Luthor. Stavolta però, non si parla di un progetto di serie tv, come era stato per lui Smallville, ma per il cinema, nell’universo DCU di James Gunn.

L’idea di proporsi è venuta proprio all’attore, sostenuto anche dalle schiere di fan ce vorrebbe di nuovo vederlo interpretare l’iconico personaggio di Lex Luthor.

Sul suo account Twitter, l’attore ha dichiarato:

Spero di essere in lizza per il ruolo. Voglio dire, l’ho interpretato per 7 anni. A meno che voi ragazzi non abbiate problemi con questo…

Noi possiamo solo dire che dopo i diversi cambiamenti nel DCU con l’entrata in scena di James Gunn, tutto è possibile. Ma vediamoli meglio insieme.

I cambiamenti del DCU di James Gunn

Come sappiamo, James Gunn ha assunto il ruolo di co-presidente degli Studios. Henry Cavill non riprenderà il ruolo di Superman. Questo perché gli studios al momento hanno altri obiettivi, come presentare una storia diversa che racconta di un Clark Kent più giovane.

Dobbiamo però specificare quanto detto da James Gunn, ovvero che la storia non sarà sulle origini. La domanda che tutti adesso ci poniamo è: chi sarà Lex Luthor?

Una risposta già ce l’abbiamo ed è Micheal Rosenbaum. Per sette anni ha interpretato la nemesi di Clark Kent nel piccolo gioiello tv di Smallville e si sente pronto a calarsi di nuovo nel personaggio.

James Gunn ascolterà la sua proposta e quella di tutti i suoi fan? Sta al tempo decidere se sarà così.

La nuova storia di Superman

Secondo quanto dichiarato finora, James Gunn starebbe lavorando ad una nuova storia di Superman già da un po’ di tempo. Forse ha iniziato prima ancora di diventare ufficialmente co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran.

E’ importante ricordare che la pellicola non sarà un prequel di Superman, ma si concentrerà semplicemente su un aspetto della vita di Clark Kent, durante i primi giorni come giornalista al Daily Planet.

James Gunn, quindi, sta lavorando alla sceneggiatura (che non vediamo l’ora di potercela gustare al cinema), come riporta ScreenRant, ed è probabile che figurerà anche come regista.

Insomma, tante nuove emozioni ci aspettano per questo film. Noi come sempre siamo a caccia di informazioni e quando le avremo saremo i primi a raccontarvele. Fino ad allora, mi raccomando, stay tuned!

