Ghostwire: Tokyo, svelata la durata del gioco

La data di uscita dell’attesissimo Ghostwire: Tokyo si avvicina sempre di più, e le informazioni che vengono svelate aumentano man mano che passano i giorni: di recente in particolare è stata svelata la durata del gioco, che vi riportiamo di seguito

Le informazioni a disposizione del pubblico per quanto riguarda Ghostwire: Tokyo aumentano sempre di più, ma mano che si avvicina la data di uscita. Oltre ai trailer e alle ultime informazioni rivelate nello scorso State of Play, di recente siamo venuti a sapere di quale sarà la durata dell’avventura di Ghostwire: Tokyo (in base ai livelli di completismo a cui vogliamo spingerci). Vediamola insieme di seguito, così da farci un’idea più chiara.

Ghostwire: Tokyo, la durata cambia molto se vogliamo completare tutte le attività

I vari numeri confermati dagli sviluppatori sono chiaramente indicativi, e niente toglie che questi numeri cambino in maniera abbastanza radicale in base a come si approccia il giocatore al titolo. Se vogliamo completare solo la storia principale di Ghostwire: Tokyo, la durata sarà di circa 15 ore. Se invece vogliamo completare anche tutti gli obbiettivi secondari, l’esperienza di gioco tocca le dalle 30 alle 40 ore a seconda del nostro livello di abilità.

Per chi non fosse rimasto al corrente, Ghostwire: Tokyo si presenta come un titolo dai toni soprannaturali con elementi horror. Per quanto dai trailer visti finora potesse sembrare un vero e proprio open-world, gli sviluppatori (già autori dei due The Evil Within) hanno preferito definirlo come un “gioco action-adventure con una mappa in stile sandbox”. Insomma, questo mondo di gioco presenterà vari misteri, ed esplorando la mappa sarà nostro compito svelarli.

Ghostwire: Tokyo uscirà in esclusiva temporanea su PS5 e PC il prossimo 25 marzo. Se volete rimanere aggiornati su Ghostwire: Tokyo e su tutte i titoli del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.