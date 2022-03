Novità di iOS 15.4: arriva lo sblocco tramite FaceID con mascherina

Apple ha rilasciato il nuovo iOS 15.4 che introduce diverse novità, tra cui una utilissima cioè lo sblocco del dispositivo tramite FaceID che funziona anche con la mascherina. Vediamo tutti i dettagli

Da poco è disponibile anche nel nostro paese il nuovo pacchetto di aggiornamenti iOS 15.4 che introdurrà una serie di funzionalità utili. L’aggiornamento è disponibile per i dispositivi iPhone 6s o più recenti e anche per iPod Touch 7G e per gli ultimi modelli di iPad dotati di iPadOS ovviamente. Vediamo le principali novità introdotte con questo aggiornamento.

iOS 15.4: le principali novità

Prima di tutto verranno introdotte delle nuove emoji. Le sessioni di SharePlay e FaceTime possono essere evitare all’interno delle applicazioni che supportano la funzione. Anche l’assistente vocale Siri è stato migliorato. Con iOS 15.4 potrà infatti fornire informazioni sul tempo e sulla data anche a telefono spento (su iPhone XS o superiori) e sono state introdotte nuove voci in diversi paesi. Inoltre su Safari è stato aggiunto il supporto alla traduzione di pagine web in Italiano e Cinese.

L’applicazione Wallet adesso può contenere anche il Green Pass. Anche l’app Salute è stata aggiornata per con una sezione dedicata per mostrare il Green pass e tutti i dati relativi alle somministrazioni del vaccino e alle guarigioni.

L’applicazione Podcast adesso permette di utilizzare un filtro per le stagioni, gli episodi riprodotti e non riprodotti o quelli salvati e scaricati. Con iCloud sarà possibile creare email con il proprio dominio personalizzato. Inoltre sarà possibile aggiungere delle note alle password salvate nel portachiavi. Novità anche sulle chiamate di Emergenza SOS che possono essere richiamate premendo a lungo il pulsante laterale oppure con 5 pressioni in rapida successione.

Il FaceID con mascherina

Con iOS 15.4 viene anche introdotta una funzionalità che sarà utilissima a tutti gli utilizzatori di dispositivi mobile Apple. Infatti con l’aggiornamento il FaceID per lo sblocco del telefono funzionerà anche con mascherina. La funzionalità sarà disponibile solo su iPhone 12 o superiore e non è richiesto l’utilizzo di Apple Watch – che ovviamente continuerà a poter essere utilizzato con i dispositivi che non supportano la nuova funzionalità. Il nuovo sistema supera il problema della mascherina andando a lavorare sul riconoscimento degli occhi. Ovviamente con il nuovo FaceID si potrà anche autorizzare pagamenti con Apple Pay.

E se il FaceID non funziona?

Come abbiamo visto, la nuova versione del FaceID che supporto lo sblocco del dispositivo con la mascherina, è disponibile solo per alcuni dispositivi più recenti. Anche in altri casi però il FaceID potrebbe risultare inefficace. Capita a volte di ricevere il messaggio “FaceID non disponibile” che rende impossibile accedere al telefono se non ricordate il codice di accesso. Come fare a superare lo scoglio del FaceID se non riuscite più ad accedere al vostro iPhone in case estremi?

