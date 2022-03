Lenovo thinkstation p620: nuova generazione con processore amd ryzen threadripper pro

workstation desktop con CPU da 24 core, prestazioni potenziate e nuove funzionalità per massimizzare la produttività con i flussi di lavoro più impegnativi

Lenovo presenta la nuova generazione di ThinkStation P620, desktop workstation unica sul mercato con processore AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO. Progettata a partire dagli originali livelli di prestazioni e potenza senza precedenti in una piattaforma a socket singolo, la nuova workstation è alimentata da processore 5000WX-Series, e offre prestazioni migliori fino al 25% rispetto alla precedente generazione. La workstation Lenovo Tower è disponibile anche con una nuova opzione con CPU da 24 core, che consente agli utenti più esperti di avere un maggior numero di estensioni e di configurazioni.

Nell’attuale scenario caratterizzato da nuove modalità di lavoro ibride e flussi di lavoro sempre più complessi, cresce la domanda per workstation flessibili con prestazioni elevate. Creator, architetti, ingegneri e designer vogliono ottenere più risultati in meno tempo, per rendering incredibilmente veloci, visualizzazioni e simulazioni in grafica 3D senza interruzioni.

Lenovo thinkstation p620: principali caratteristiche

Progettata per essere la più versatile tra le workstation disponibili oggi sul mercato, la nuova ThinkStation P620 elimina del tutto i bottleneck di sistema garantendo agli utenti crescenti livelli di prestazioni e produttività durante l’uso di varie applicazioni in flussi di lavoro multi-thread. Ha il supporto per due schede grafiche NVIDIA RTX™ A6000, fino a 1TB di memoria e 20TB di archiviazione. Tra le altre caratteristiche della nuova generazione di P620 troviamo:

PCIe di 4a generazione per prestazioni straordinarie in termini di archiviazione, memoria e scheda grafica

Raddoppia la cache L3 direttamente accessibile per core per ridurre la latenza rispetto alla CPU della generazione precedente

Maggiore velocità di clock fino a 4.5GHz

Processore fino a 64 core

10GB di ethernet integrato

Nuovo standard di connettività

Supporto per Windows 11

Lenovo thinkstation p620: in collaborazione con dreamworks animation

DreamWorks Animation, nota per i suoi pluripremiati film d’animazione, realizzati grazie alle grafiche PC e che sfruttano una serie di innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Si affida all’immensa potenza, prestazioni e affidabilità leader nel settore delle workstation Lenovo. Ogni film richiede milioni di ore di lavoro al PC e risorse per la progettazione; grazie alla workstation gli artisti possono dare vita alle loro idee creative velocemente.

Skottie Miller, Technology Fellow di DreamWorks Animation ha dichiarato

La workstation ThinkStation P620 di Lenovo offre vantaggi innovativi e di grande rilievo che hanno migliorato i nostri flussi di lavoro. Stiamo dotando tutti i reparti delle workstation Lenovo, e siamo entusiasti delle opportunità che la loro tecnologia offre al nostro studio. Con l’impressionante potenza e velocità della P620, non vediamo l’ora di migliorare le prestazioni e le applicazioni multi-thread, e vivere nuove esperienze che ci aiuteranno a dare vita ai nostri prossimi film d’animazione all’avanguardia

Lenovo: le parole del general manager di workstation

Oltre alle prestazioni migliorate e al supporto della più recente tecnologia grafica professionale di NVIDIA, la P620 combina la leggendaria affidabilità, l’esperienza e l’innovazione orientata ai bisogni del cliente con le caratteristiche di gestione di livello professionale e il supporto di livello enterprise tipici di Lenovo. La ThinkStation P620 è adatta agli ambienti gestiti in modo professionale e aderisce ai rigorosi standard e test di Lenovo. La certificazione ISV completa, la ThinkStation Diagnostics 2.0, il supporto ThinkShield, gli aggiornamenti al Premier Support e la garanzia di tre anni offrono la serenità necessaria per lavorare con maggiore sicurezza.

Rob Herman, General Manager Workstation e Client AI Business Unit di Lenovo ha dichiarato

In un’era di costante incertezza e con le nuove modalità di lavoro ibride, i nostri clienti si affidano a noi, ora più che mai, per avere workstation innovative, che consentano loro di ottenere un vantaggio in termini di business nei rispettivi settori e di massimizzare la produttività dei dipendenti, indipendentemente dal luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa. La ThinkStation P620 di nuova generazione, alimentata dall’ultimo processore AMD Ryzen Threadripper PRO, potenzia le prestazioni impareggiabili della generazione precedente offrendo la possibilità ai professionisti di creare, costruire e progettare più velocemente e senza compromessi

Lenovo: disponibilità e prezzo

Con potenza, affidabilità e velocità, offre possibilità illimitate ai professionisti di tutti i settori e soddisfa i requisiti di elaborazione necessari per lo svolgimento di flussi di lavoro complessi. La ThinkStation P620 di nuova generazione sarà disponibile in Italia da maggio 2022 a partire da 3099,00 euro + IVA.

