Dying Light 2 Stay Human si mostra nel trailer di lancio

Dopo sette lunghissimi anni di sviluppo, a cui va aggiunta una cattiva gestione a livello puramente manageriale, i polacchi ragazzi di Techland sono infine riusciti a terminare i lavori relativi all’attesissimo Dying Light 2 Stay Human, che è pronto ad invadere i mercati nella giornata di oggi. E per celebrare l’uscita del gioco, la compagnia ha reso disponibile attraverso la rete il trailer di lancio ufficiale di questa produzione, che è possibile acquistare nelle versioni Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Dying Light 2 Stay Human: è online il trailer di lancio ufficiale

Il video in questione, che potete trovare all’interno della news, mostra in azione alcuni dei personaggi che saranno presenti all’interno dell’avventura, che prenderà il via 20 anni dopo gli eventi narrati nel capitolo originale. Questo sequel vedrà Aiden Caldwell recarsi presso The City, in cerca di sua sorella Mia. Non ci vorrà molto prima che si trovi invischiato nel bel mezzo della lotta tra le varie fazioni del luogo, con le sue decisioni che potranno influenzare il presente ed il futuro di questa porzione di mondo. Assieme ad un combat system e delle meccaniche di parkour migliorate, il titolo offrirà anche tantissimi contenuti secondari, che si andranno ad affiancare alla campagna principale che potrà essere completata in circa 20 ore (si parla di circa 500 ore per terminarlo al 100%).

Vi ricordiamo che Techland renderà disponibile al day one di Dying Light 2 Stay Human, anche l’immancabile patch correttiva, che andrà a correggere numerosi bug del titolo. Gli unici che dovranno attendere ancora un po’ prima di provarlo, saranno solo gli utenti Nintendo Switch, per i quali il gioco sarà disponibile soltanto più avanti nel corso dell’anno.

Dal canto nostro, noi di tuttoteK siamo estremamente curiosi di mettere le nostre mani sulla produzione polacca, così come siamo ansiosi di conoscere le vostre impressioni in merito, che vi invitiamo a condividere tramite la sezione dei commenti. Qualora poi foste interessati ad altri titoli a prezzo scontato, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.