GhostWire: Tokyo, confermati data di uscita ed evento dedicato

Dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, hanno avuto la conferma ufficiale sia la data di uscita che l’evento dedicato di GhostWire: Tokyo

Solo ieri vi avevamo parlato di un leak relativo ad un’anteprima di GhostWire: Tokyo comparsa in rete prima del previsto, all’interno della quale venivano indicate la data di uscita e numerose altre informazioni relative al titolo sviluppato da Tango Gameworks per PS5 e PC. A questi dettagli si era aggiunta, qualche giorno fa, la voce relativa ad un evento dedicato al gioco, che ha parimenti ricevuto una conferma ufficiale.

GhostWire: Tokyo conferma data di uscita ed evento dedicato

Per poter vedere all’opera il titolo dovremo attendere solo poche ore, dato che nella serata di oggi giovedì e Febbraio alle ore 23:00 Sony ospiterà l’evento dedicato a questa esclusiva console (per quanto temporanea). Con tutta probabilità l’appuntamento ci permettere di vedere in azione nuove scene di gameplay, oltre ad approfondire dettagli cruciali relativi alla storia ed al gioco stesso, sebbene alcuni aspetti siano già stati anticipati nella citata news di ieri.

Il video di presentazione, che trovate qua sotto, offre anche una piccola panoramica delle premesse narrative, che vedranno la quasi totalità degli abitanti di Tokyo svanire, in seguito all’avvento di alcuni Visitatori paranormali provenienti da un altro mondo. Nei panni di Akito, uno degli ultimi cittadini superstiti, dovremo allearci con uno spirito chiamato KK per riportare il tutto alla normalità.

L’occasione è servita anche per confermare in modo definitivo ed ufficiale la data di lancio di GhostWire: Tokyo, che è fissata non troppo lontana nel tempo, dato che parliamo del prossimo 25 di Marzo, con un piccolo slittamento rispetto a quanto emerso in precedente sul PlayStation Store. Naturalmente sarà possibile sin da adesso preordinare il titolo, così da avere accesso ad alcuni bonus, tra cui due outfit. Chiunque prenoterà la Digital Deluxe Edition, oltre ad ulteriori contenuti aggiuntivi (Shinobi Outfit, Kunai Weapon e lo Streetwear Fashion Pack), potrà avere accesso al titolo con tre giorni di anticipo.

E voi seguirete l’evento? In caso affermativo vi invitiamo a condividere le vostre impressioni con noi di tuttoteK, tramite la sezione dei commenti. Per ingannare l’attesa, se siete in cerca di giochi a prezzo scontato, vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.