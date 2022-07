Ghost of Tsushima: sono quasi 10 milioni le copie vendute

A distanza di due anni dal suo lancio, sono 9,73 milioni le copie vendute di Ghost of Tsushima, l’ormai famoso titolo di Sucker Punch. Proprio la software house statunitense ha fatto sapere tramite i propri canali social che il dato è sensibilmente più alto rispetto ad inizio anno, quando le vendite si attestavano intorno agli 8 milioni e per un titolo uscito già da due anni salire di circa 2 milioni in pochi mesi, non è affatto poco.

Il team di sviluppo attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter, ha voluto far sapere ai giocatori alcuni dati interessanti e impressionanti, riguardanti le interazioni dei giocatori all’interno del proprio open world. Secondo il post all’interno del titolo sono state scattate (attraverso la photo-mode) 78 milioni di foto, sono state accarezzate 75,18 milioni di volpi, completate 91,4 milioni di missioni in modalità Leggende, trascorso 6437,4 anni (!!!) a cavallo e visitato 94,76 milioni di onsen, oltre ad aver avuto 998,5 milioni di stalli e 540,8 milioni di duelli.

This weekend marks two years since the release of #GhostOfTsushima! We are blown away by all of the support since then and so grateful for all of you! Thank you to everyone who has played and shared this journey with us!

Here are just some of the amazing stats since launch: pic.twitter.com/DMgzYGTih1

— Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) July 15, 2022