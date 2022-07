Svelate le prestazioni della scheda grafica Intel Arc A750

L’azienda Intel ha presentato in anteprima il report delle prestazioni della nuova scheda grafica Arc A750

Intel (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha deciso di condividere alcuni dettagli in più sulla sua prossima scheda grafica Arc A750, La stessa scheda grafica che è apparsa brevemente in un video di Gamer Nexus proprio l’altro giorno. Il prodotto esatto in anteprima è la scheda grafica Intel Arc A750 Limited Edition, ma la società non ha rivelato alcuna specifica della scheda nel video pubblicato. Ciò che viene rivelato è che la scheda supererà una scheda NVIDIA GeForce RTX 3060 a 1440p nei cinque titoli per i quali Intel ha fornito indicazioni sulle prestazioni e frame rate medi. I cinque giochi sono F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 e Fortnite, quindi, in altre parole, giochi per lo più piuttosto impegnativi con F1 2021 e Fortnite come eccezioni.

Dettagli sulle prestazioni della nuova scheda grafica Arc A750

L’unico gioco di cui otteniamo informazioni sulle prestazioni effettive del video è Cyberpunk 2077, in cui Ryan Shrout descrive in dettaglio le impostazioni di gioco e il frame rate effettivo. A 2560 x 1440, utilizzando impostazioni elevate, l’Arc A750 offre 60,79 FPS, con un minimo di 50,54 FPS e un massimo di 77,92 FPS. Intel afferma che questa è 1,17 volte le prestazioni di una scheda grafica EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 12G. Almeno Intel non ha provato a tirarne una veloce, poiché la società ha fornito frame rate medi anche per tutti gli altri giochi testati, non solo quante volte era più veloce la scheda Intel e puoi vedere quei risultati di seguito.

Il sistema di test consisteva in un Intel Core i9-12900K montato su una scheda ASUS ROG Maximus Z690 Hero, 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e un SSD NVMe Corsair MP600 Pro XT da 4 TB, oltre a Windows 11 Pro. Secondo il video, le schede grafiche Arc dovrebbero essere lanciate “questa estate” e Intel rilascerà maggiori dettagli da qui al lancio.

E voi? cosa ne pensate di queste prestazioni delle nuove schede grafiche Arc A750 di Intel? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).