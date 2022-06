Ghost of Tsushima: un “capitolo 2” in lavorazione per PS5?

Ghost of Tsushima “2” potrebbe essere in fase di pianificazione per PS5; questo è quanto lascerebbe presagire un indizio spuntato in rete

Ghost of Tsushima si è rivelato un enorme successo per Sucker Punch e Sony, forse anche più di quanto software house e publisher si aspettassero inizialmente, dimostrando così anche quanto il tipo di ambientazione del gioco suddetto sia in linea con i gusti della community videoludica e quanto quest’ultima abbia bisogno di produzioni di questo genere. Il titolo action-adventure open world ha venduto oltre 8 milioni di unità all’inizio di quest’anno ed è in lavorazione anche un adattamento cinematografico. Detto questo, è scontato il fatto che Sony sia intenzionata a capitalizzare la popolarità dell’IP in oggetto realizzando un sequel, e sembrano da poco essere spuntati in rete indizi che lascerebbero intendere che un “Ghost of Tsushima 2” sia in fase di pianificazione, probabilmente per la console ammiraglia del colosso nipponico, ossia PS5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ghost of Tsushima: il “capitolo 2” con tutta probabilità sarà destinato a PS5 e potrebbe avere le stesse caratteristiche del primo gioco

Sucker Punch ha pubblicato recentemente annunci lavorativi per coprire diverse posizioni, il che non è certo un fatto straordinario per alcuno studio, ma vale la pena approfondire un dettaglio in particolare. Un annuncio di lavoro per la posizione di “Encounter Designer” (ossia “Designer delle fasi di combattimento”) afferma che lo sviluppatore sta lavorando a “un gioco open world, con particolare attenzione al combattimento corpo a corpo e alla furtività“. Una descrizione piuttosto consona a ciò a cui Ghost of Tsushima ci ha abituati; insomma, potrebbe veramente trattarsi di un ipotetico “Ghost of Tsushima 2” per PS5.

Abbiamo ricevuto nuovi contenuti di Ghost of Tsushima l’anno scorso con l’espansione Iki Island che è arrivata come espansione di Ghost of Tsushima Director’s Cut su PS5, ma è probabile che Sucker Punch abbia destinato una certa parte della propria forza lavoro a un vero e proprio sequel non molto tempo dopo il lancio del gioco originale per PS4 nel 2020. Resta da vedere quanto tempo dovremo attendere prima che siano pronti a rivelare il presunto sequel. Per adesso prendete quanto vi abbiamo appena riportato con le pinze.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.