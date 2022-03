Starfield: nuovo video parla dell’open world, esplorazione e meccaniche RPG

In queste ore Bethesda ha rilasciato un nuovo video diario su Starfield, introducendo le novità riguardanti l’open world, l’esplorazione e le meccaniche RPG di questo titolo inedito

Alcuni mesi fa Bethesda aveva dato il via alla sua playlist dal nome di “Nel Campo Stellare”, ovvero una serie di video-diari condotti da alcuni dei principali sviluppatori di Starfield, accompagnati dall’immancabile boss dell’azienda Todd Howard. A dicembre abbiamo assistito a una presentazione iniziale relativa al mondo di gioco, illustrando in che modo esso è stato ideato e costruito. Più volte è stato fatto riferimento a una svolta prettamente realistica dell’ambientazione, e gli sviluppatori ci hanno tenuto a ribadire come i vari aspetti di Starfield differiscano profondamente da quelli più apprezzati in un titolo come TES: V Skyrim. Sempre nel primo video-diario, Howard aveva accennato alla sensazione di “entrare nel mondo” di Starfield, e di come questa caratteristica sia ciò che rende speciali i titoli di Bethesda. Adesso, nel secondo video di Starfield si approfondisce ulteriormente il mondo di gioco, incluse anche le sue modalità d’esplorazione e il tipo di meccaniche RPG che esso andrà ad avere.

L’esplorazione dell’ open world di Starfield e delle sue meccaniche RPG al centro del nuovo video

Il nuovo video della serie “Nel Cielo Stellare” è titolato “Made For Wanderers”, traducibile in “Creato per I Girovaghi”: da queste parole si può apprendere ancora una volta come Starfield si basi soprattutto sull’esplorazione di un open world immenso, prima che sulle meccaniche RPG. Il director Emil Pagliarulo spiega infatti come lo studio non crei solo dei semplici giochi di ruolo, ma delle simulazioni: con l’approccio riservato a Starfield si consentirà una libertà ancora più ampia ai giocatori, rendendoli capaci di sperimentare il gioco nel modo in cui preferiscono, evitando di dover seguire dei binari prefissati. Ai loro occhi si parerà quindi un universo dinamico, profondamente modellato dalle diverse forze e fazioni in contrasto tra loro e alla quale sarà possibile prendere parte personalmente.

Le risorse tecnologiche più avanzate impiegate in Starfiled daranno ai giocatori la possibilità di creare il loro viaggio nello spazio, permettendo allo stesso tempo di aumentare la loro conoscenza sui retroscena del cosmo, di definire il personaggio ed effettuare molte altre scelte e variazioni alla loro esperienza ludica, anche interagendo con i personaggi non giocanti. Il realismo, per Todd Howard, sarà ciò che renderà impattanti questi incontri, e diventerà la chiave dell’intero gioco. Insomma, dalle parole di Bethesda sembra che l’azienda si sia prefissata un obiettivo decisamente ambizioso per questo nuovo progetto, e nonostante il titolo abbia presentato uno scivolamento all’11 novembre, l’utenza mostra abbastanza positività nei risultati che si potranno vedere.

