Genshin Impact: un nuovo demo trailer dedicato a Yun Jin!

Nelle scorse ore, MiHoYo ha divulgato un nuovo demo trailer di Genshin Impact dedicato a Yun Jin, la nuova quattro stelle Geo in arrivo con il prossimo corposo aggiornamento

Genshin Impact ha settato un nuovo standard per i gacha free-to-play, spesso relegati a generi più basilari e meno sofisticati rispetto ad un action-rpg open world. Il titolo di MiHoYo è stato aggiornato ed ampliato moltissimo rispetto alla sua uscita, tanto che, probabilmente, chi lo ha abbandonato poco dopo il lancio stenterà a riconoscerlo oggi. Il prossimo grande update, il 2.4, è in arrivo il 5 gennaio e le novità previste sono davvero tante. Fra queste, due nuovi personaggi giocabili (e pescabili da pool apposita), la 5 stelle Cryo Shenhe e la quattro stelle Geo Yun Jin.

Yun Jin è la direttrice della Yun-Han Opera Troupe ed utilizza una lancia in combattimento. Nelle scorse ore, MiHoYo ne ha rilasciato un demo trailer, in cui vengono mostrate diverse abilità della fanciulla. Tralasciando i classici attacchi della lancia e un Attacco Caricato che sembra essere davvero potente, la sua abilità Elementale “Opening Flourish” può avere due tipi di effetti. Può infatti arrecare danno ai nemici quando viene premuto il tasto relativo all’abilità, o formare uno scudo se la pressione del tasto è continua. Il danno inflitto è calcolato in base alla salute massima di Yun Jin, a cui va aggiunta un’efficacia del 150% contro il danno fisico ed elementale. Vi lasciamo il demo trailer proprio qua sotto.

Genshin Impact: Yun Jin si mostra in un trailer prima del suo arrivo nel titolo di MiHoYo!

L’Elemental Burst di Yun Jin è chiamato “Cliffbreaker’s Banner” e, oltre all’arrecare danno Geo in un’area, fornisce a tutti gli alleati vicini la Flying Cloud Flag Formation, che consente di aumentare il danno degli attacchi base in relazione alla loro difesa attuale. Un’ottima opzione per arrecare maggiori danni per tutti i personaggi che hanno una buona difesa. Vi ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile (iOS e Android).

Avete visto il demo trailer di Genshin Impact dedicato a Yun Jin? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!