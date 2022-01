CoD Modern Warfare 2: rumor sull’ambientazione della campagna

Il leaker Tom Henderson ha diffuso ancora su Twitter ulteriori informazioni attorno al nuovo CoD Modern Warfare 2 che sarebbe previsto per il 2022, svelando la possibile ambientazione che caratterizzerà la campagna del titolo

Il 2021 si è concluso in modo piuttosto tranquillo, dopo che i The Game Awards hanno presentato le ultime interessanti novità che sopraggiungeranno nel mondo videoludico nei prossimi mesi. Lo scorso anno è stato comunque pieno di diversi rumor e informazioni sui titoli in produzione all’interno delle varie aziende videoludiche, e si spera che il 2022 possa consentire stavolta uno sviluppo tranquillo.

Activision è stata una delle compagnie che più ha sofferto negli ultimi mesi, specialmente dopo essere rimasta sommersa dalle varie cause legali; ma nel frattempo, è comunque riuscita a far uscire come ogni anno un nuovo titolo di Call of Duty, anche se esso non sembra aver conquistato del tutto i videogiocatori. Già da diverso tempo circolano inoltre dei rumor riguardo il futuro gioco che verrà lanciato quest’anno: si pensa ad un sequel della serie Modern Warfare, che segua direttamente le vicende del primo episodio uscito nel 2019. A proposito di esso, il leaker Tom Henderson ha di recente diffuso la possibile ambientazione della campagna del nuovo CoD Modern Warfare 2.

L’ambientazione della campagna di CoD Modern Warfare 2

Henderson ha voluto dare informazioni riguardo il nuovo Call of Duty attraverso un video pubblicato su YouTube, nel quale include anche dei particolari relativi allo stato in cui versa lo sviluppo e alla storia che i giocatori si troveranno a dover affrontare. Già in precedenza il leaker aveva accennato a una modalità simile a quella PvEvP presente in Escape From Tarkov, e ripresa poi anche da Battlefield 2042. All’interno di questa nuova modalità (denominata DMZ) sembra esserci un’unica mappa, che poi verrebbe introdotta anche in CoD Warzone. Il titolo dovrebbe essere realizzato da Infinity Ward, e lo studio intende concentrarsi molto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, le mappe, armi e operatori presenti nella versione Remastered di Modern Warfare 2 verrebbero incorporati in quella del 2022.

Nel video, Henderson presenta alcuni piccoli dettagli circa l’ambientazione della campagna di CoD Modern Warfare 2, affermando come la storia giocabile nella campagna avrà un’ambientazione che presenterà l’America Latina, mentre si andranno a combattere dei pericolosi cartelli della droga colombiani. Ulteriormente, secondo alcuni filmati visualizzati dal giornalista si potrebbe sostenere che lo sviluppo stia procedendo in maniera più che positiva, o comunque migliore rispetto all’andamento che ha caratterizzato i titoli precedenti. Infine, sempre nel video Henderson parla dell’inserimento di alcuni elementi free-to-play. Eppure, ancora è da stabilire di cosa si tratti con esattezza, visto come Call of Duty Warzone sia ancora più che rilevante nel mercato videoludico.

