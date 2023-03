Game Pass: ecco i primi giochi di marzo

Microsoft ha annunciato nelle ultime ore i primi giochi di marzo 2023 per l’abbonamento Game Pass. Vediamoli insieme

Microsoft ha annunciato l’ondata 1 di giochi aggiunti a Game Pass su tutte le piattaforme per il mese di marzo 2023 e, come di solito accade in questi casi, si tratta di un’altra selezione di titoli di richiamo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Game Pass: diverse sorprese tra i giochi di marzo

A dare il via alla prima ondata di giochi del Game Pass per marzo 2023 è Guilty Gear Strive, l’acclamato picchiaduro di Arc System Works, che viene lanciato oggi per le piattaforme Xbox ed è anche disponibile per Game Pass tramite console, PC e cloud.

Il 9 marzo, chi è in preda alla febbre da Dead Space avrà la possibilità di immergersi ulteriormente nel franchise. Sembra che EA stia prendendo in considerazione i remake di Dead Space 2 e 3, ma coloro che desiderano immergersi nell’offerta dei giochi originali avranno l’opportunità di farlo, con entrambi i primi giochi horror della serie in arrivo su Game Pass Ultimate per cloud tramite EA Play.

Inoltre, tra una settimana, il 14 marzo, anche Valheim, l’acclamato gioco di sopravvivenza di Iron Gate Studio, sarà lanciato in accesso anticipato su console Xbox e si unirà alla lineup di Xbox Game Pass. Un paio di giorni dopo, il 16 marzo, il titolo di strategia Civilization 6 si unirà a Game Pass su console, PC e cloud.

Infine, sarà la volta di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition di Level-5 che si unirà al servizio su PC e console il 21 marzo.

