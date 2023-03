Il Capofamiglia arriva in Italia con Wanted Cinema: ecco il trailer

Recentemente, Wanted Cinema ha annunciato l’arrivo in Italia de Il Capofamiglia di Omar El Zohairy, disponibile al cinema dal 16 marzo, con un trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel mentre Avatar: La via dell’Acqua passa dal cinema al digitale, sta per arrivare in Italia un film che ha stregato praticamente tutti quelli che si occupano di critica internazionale. Stiamo parlando de Il Capofamiglia, film di Omar El Zohairy che arriverà nei cinema italiani grazie a Wanted Cinema a partire dal prossimo 16 marzo. La pellicola ha già vinto numerosi premi, tra cui Miglior film alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2021, Gran premio della giuria al Torino Film Festival 2021, Miglior film internazionale al Calgary International Film Festival in Canada e Miglior film ai Roberto Rossellini Awards del China’s Pingyao International Film Festival. Il Capofamiglia (titolo originale: Feathers) è un curioso lungometraggio nonché opera prima alla regia dell’egiziano Omar El Zohairy.

La sinossi è la seguente:

Durante una festa di compleanno in casa, un incantesimo va storto e il padre di una modesta famiglia egiziana, un uomo autoritario e brutale, viene trasformato in un pollo. Tra toni surreali e inaspettati accadimenti, il film racconta il difficile percorso di emancipazione femminile nell’Egitto patriarcale, in cui la madre – la cui vita prima era interamente dedicata all’accudimento del marito e del figlio – diventa decisiva nel prendere in mano la situazione e provvedere da sola alla sua famiglia, combattendo contro una società che non mostra alcuna empatia nei confronti della sua situazione.

Il Capofamiglia si mostra con un trailer: il lungometraggio d’esordio di El Zohairy arriva in Italia!

Il Capofamiglia di Omar El Zohairy, in cui magia e realtà si fondono per raccontare la vita di una famiglia in Egitto oggi, è una favola nera moderna che non mancherà di colpire lo spettatore, grazie anche alla straordinaria e pluripremiata interpretazione dell’attrice esordiente Demyana Nassar. Per l’occasione, Wanted Cinema ne ha anche divulgato un trailer, che trovate proprio qua sopra.

Avete visto il trailer d’esordio in Italia de Il Capofamiglia? Vi ricordiamo che la pellicola sarà nei cinema a partire dal prossimo 16 marzo grazie a Wanted Cinema. Fateci sapere se siete interessati qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

