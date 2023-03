Tartarughe Ninja – Caos Mutante è il prossimo nuovo film dedicato ai supereoi mutanti e matti per la pizza: scopriamo insieme il nuovo trailer ufficiale

Tartarughe Ninja – Caos mutante è il nuovo prossimo film dedicato ai supereroi mutanti più divertenti di sempre, ma soprattutto più affamati. Si tratta di un film di animazione vero e proprio, che riprende quindi dalle origini della storia originale e dell’inizio dell’avventura da supereroi per i nostri protagonisti.

Tartarughe Ninja – Caos Mutante: finalmente il trailer

Questo film di animazione uscirà in agosto 2023 e prima di conoscere la data ufficiale, Paramount Pictures Italia ha rilasciato il trailer in italiano. Dal trailer possiamo notare uno stile di animazione in 2D sulla scia di alcuni prodotti degli ultimi anni di grande successo, come quello legato allo Spider-Verse, ovvero tutto l’universo animato di Spider-man.

Questi quattro eroi metropolitani non hanno bisogno di presentazioni, giovani ragazzi trasformati in tartarughe per un esperimento, amanti delle arti marziali, del divertimento, ma soprattutto della pizza. Vivono sotto la città di New York, nelle fognature e si allenano costantemente per poter diventare degli eroi al servizio della città.

Tartarughe Ninja – Caos Mutante: la sinossi del film

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

