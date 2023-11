Fortnite OG: la vecchia mappa è tornata, guida su dove atterrare

Capitolo nuovo, mappa vecchia: la prima isola di Fortnite fa il suo trionfale ritorno in scena, e conviene atterrare preparati con una guida!

Con location dai nomi pittoreschi come Sprofondo Stantio, verrebbe da pensare che pure la vecchia mappa che ci ripropone Fortnite per questa nuova breve stagione si possa considerare “stantia”, ma in realtà in questa guida scoprirete che c’è parecchio di cui parlare. Fin troppo. Sapere dove mettere piede è un privilegio di cui beneficiano solo i giocatori che si vantano della loro anzianità… o no? Ve lo diciamo noi: no. Il passaggio dall’isola del Capitolo 4 (Stagione 4) a quella del sedicente Capitolo OG lascerebbe interdetto chiunque, quindi… che ne direste di raccapezzarvi come si deve nella gigantesca arena di quel lontano 2018?

Panoramica generale | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Se volete un incipit un po’ più aneddotale per mettervi a vostro agio, sarete contenti che chi sta scrivendo questa guida è stato accolto dai veterani di Fortnite con un’eliminazione lampo ben poco cerimoniosa a un minuto dall’atterraggio sulla vecchia mappa. Ed è qui che va evidenziato un dettaglio che nell’immagine qui sotto potrebbe non essere del tutto chiaro: l’isola del battle royale si è ingrandita considerevolmente, seppur gradualmente, nel corso delle oltre venti stagioni passate. In confronto al colossale agglomerato di biomi, con location bizzarre come Sponde Schiaffose, Mega City e Bastione Brutale di settimana scorsa, ora dobbiamo avvicendarci con un atollo dove siamo quasi stipati come sardine. Ovunque atterrerete, aspettatevi compagnia!

Assalto al diamante grezzo | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Presa coscienza del fatto che vi andrete a ficcare in un vespaio, il minimo che potete fare è (se non avete fretta) pianificare l’atterraggio già dalla lobby. Alla voce “incarichi”, infatti, potrete visionare la mappa e, specie se giocate quotidianamente, visualizzare le missioni giornaliere. Portarne tre a termine si traduce in un livello regalato, ma siccome Epic Games ci ha voluti graziare lasciandoci almeno qualche comodità, tanto vale piazzare il ping (o puntatore, se preferite) sulla mappa prima ancora che il matchmaking vi metta nella stessa partita insieme agli altri novantasei, novantotto o novantanove avvoltoi. O, ancora meglio, tracciare la categoria (su controller: X su Switch, Y su Xbox e △ su PlayStation) per lanciarvi dal bus con le idee chiare!

“… che tutto appiccica, che tutto inzacchera” | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Se siete però giocatori meno navigati per quanto riguarda il live service di Epic, molte “scomodità” della mappa vi saranno decisamente nuove. Che ci crediate o no, l’elegante meccanica di nuoto è nata come prerogativa del Capitolo 2: l’acqua che troverete qui è un’irritante fanghiglia che vi rallenterà drasticamente nei movimenti, immergendovi solo dalle caviglie in giù. Il lago di Sponde del Saccheggio, in particolar modo, è atroce per un motivo che sviscereremo tra poco (anche se almeno la casa sull’isolotto al centro sarà familiare a chi ha domato l’Isola del Bottino nella stagione precedente), ma se non altro gli avversari dovrebbero lasciarvi usare il Barile da Bevute in pace.

Tesoro, mi si sono ristretti i cambiamenti quality-of-life | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Parlando di altri downgrade voluti, segnaliamo la totale assenza di NPC da assoldare. L’isola, in altre parole, è tornata ad essere quel che era in principio: un luogo vuoto, desolato e ostile dove lottare per la sopravvivenza. Con gli NPC se ne sono andati anche i lingotti, lasciando ai materiali il ruolo di valuta per i distributori automatici. Questi ultimi sono conseguentemente assenti da Zero Costruzioni. Tale modalità implementa delle zipline per ovviare ai punti altrimenti impossibili da raggiungere, e dovrete sfruttare ogni mezzo a vostra disposizione perché i quattro potenziatori per ogni partita sono finiti in panchina fino a data da destinarsi!

Non si può dire “nascondino” senza “no” | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Avete mai provato a nascondervi a Bosco Blaterante, a nordest della mappa? Se la risposta è “sì”, avrete notato che (contrariamente ai vostri pronostici in cui pregustavate gli agguati di Foresta Frignante dal Capitolo 2) il solito Anonimo[280] di turno vi ha rispediti alla lobby con un buco in testa. Non c’è un modo facile o piacevole per dirlo: così come abbiamo detto due paragrafi fa, un po’ tutta la mappa manca di angoli ciechi. Dalle già citate Sponde del Saccheggio alla fattoria di Lande Letali, l’isola del loop non dà molta importanza alla vostra furtività. Sì, c’è il Cespuglio come strumento, ma al minimo danno subito dai nemici sparirà.

Previsioni, preparazioni e pianificazioni | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Fatevi dare un consiglio sempreverde che varrà anche tra un anno: i punti in cui andarvi a infilare a inizio partita dipendono da chi vi accompagna. Se giocate da soli, evitate in toto i luoghi indicati, ovvero quelli i cui nomi appaiono sulla mappa. Molto meglio, piuttosto, i punti di interesse o le case isolate, specie se a bordo mappa. Dovrete muovere le terga in direzione della prossima zona sicura, senza dubbio, ma almeno dovreste evitare molti scocciatori. Le cose si complicano giocando a coppie, terzetti e squadre; in questi casi, dolente o nolente, ai luoghi indicati non si può proprio dire di no.

“Where we droppin’?” | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

In generale non c’è un punto di atterraggio definitivo, visto che ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Possiamo però dirvi quali evitare. Generalmente, i centri urbani presentano una combinazione spiacevole (ai neofiti, in quanto diventa ghiotta dopo essersi fatti le ossa) di angoli ciechi, level design verticale e possibilità di trovare armi e risorse. Questo significa che i giocatori più navigati di voi vi faranno a pezzi a Pinnacoli Pendenti, Parco Pacifico e, in misura forse minore, Corso Commercio. Alla stesura dell’articolo (che invecchierà male, contando che le location cambieranno di settimana in settimana), le zone più piccole a bordo mappa sono quelle dove dovreste avere meno noie. In altre parole, parliamo di Spiagge Snob, Crocevia del Ciarpame, Approdo Avventurato e simili.

Cambiamenti settimanali | Guida alla vecchia mappa di Fortnite

Abbiamo parlato di una guida destinata ad invecchiare come il latte e abbiamo le nostre ragioni. Già nei prossimi giorni la mappa attuale (una replica in scala 1:1 di quella vista in Capitolo 1, Stagione 5: Alla deriva) passerà alla musa successiva, quindi non aspettatevi che il bioma desertico a sudest dell’isola resti l’unico esempio di varietà geologica. Più avanti (ri-)vedremo per la (seconda) prima volta la neve e, con essa, (vecchi) nuovi punti indicati con annessi nomi da (re-)imparare. Sappiamo bene che è tornato il Fucile a Pompa dal “magazzino” di Fortnite, ma evitate di affezionarvici. Ci rimarrete solo male quando Epic lo toglierà di nuovo dagli scrigni sparsi qua e là per l’isola.

Considerazioni aggiuntive

A parte la risposta quasi passiva-aggressiva di Epic alle richieste dei giocatori di Fortnite nostalgici verso la cara vecchia prima mappa, nella guida abbiamo glissato su diversi dettagli. Uno su tutti, il fatto che mentre l’interfaccia classica è tornata in auge per il negozio oggetti l’heads-up display durante il gameplay vero e proprio è quello migliorato visto per la prima volta nel Capitolo 2. Manca il nuoto vero e proprio, ma lo scatto e l’arrampicata (oltre a, cosa più importante, le ambulanze per il reboot dei giocatori eliminati) sono rimasti. E, oltre alle zipline, per muoversi sono al momento disponibili il caddy (che, per fortuna, non ha bisogno di carburante!) e, per i più temerari, i carrelli con la loro leggendaria ingovernabilità. Buona fortuna sul campo di battaglia, ne avrete bisogno!

