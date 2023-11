Futurama è stato rinnovato per altre due stagioni

Futurama è stato ufficialmente rinnovato per altre due stagioni. Il revival della serie su Hulu, quindi avrà futuro almeno fino alla tredicesima stagione

Futurama, la popolare serie animata di fantascienza, che ha avuto il suo revival su Hulu per la sua undicesima stagione, è stata rinnovata per altre due stagioni. La notizia è stata annunciata direttamente da Hulu in un comunicato stampa di giovedì. L’undicesima stagione di Futurama ha debuttato sulla piattaforma il 24 luglio, con i primi dieci episodi. Ora è disponibile in streaming sulla piattaforma anche il resto della stagione che conta un totale di venti episodi. Hulu ha dichiarato che la dodicesima stagione debutterà nel 2024. Futurama è di nuovo in pista dopo una pausa lunga dieci anni. Tuttavia il suo spirito satirico è rimasto intatto. La nuova stagione ha schierato gran parte del cast originale tra cui John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Futurama rinnovato, ma quali le tematiche della stagione 11?

I dieci nuovissimi episodi dell’undicesima stagione hanno elementi per tutti i gusti. I nuovi spettatori potranno riprendere la serie da qui, mentre i fan di lunga data potranno conoscere le risposte a dilemmi che sono diventati ormai decennali come l’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del Robot Babbo Natale e il luogo nel quale si trovano i girini di Kif ed Amy. Intanto in città imperversa una nuova emergenza pandemica e il nostro amato gruppo di protagonisti esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel- culture, che imperversa ovunque, e dello streaming.

Il vincente insieme di parodia fantascientifica, sfrecciatine satiriche alla cultura moderna e classiche trame delle sitcom è raramente esilarante, ma di solito divertente. Futurama è l’equivalente del confort-food affidabile e soddisfacente. E voi cosa ne pensate di questo ritorno in pista di Futurama? Avete apprezzato l’undicesima stagione? Siete contenti del fatto che il revival di Futurama sia stato rinnovato? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

