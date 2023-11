Fortnite: server down, per quanto tempo ancora?

Fortnite ha i server in down dopo il rilascio della nuova stagione, per quanto tempo avremo questo problema?

La nuova stagione di Fortnite è arrivata, ma pare che dovremo aspettare diverse ore prima di poterla giocare. Ci sono buone notizie e cattive notizie per i giocatori del videogioco sviluppato da Epic Games che non vedono l’ora di iniziare la nuova stagione. La buona notizia è che rivedremo la mappa originale di Fortnite, la brutta notizia è che per poter giocare alla nuova stagione i server saranno in manutenzione per un po’. In arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android e PC il 3 novembre, la nuova stagione sarà accompagnata dai server in down, il che significa che per un po’ non potrete giocare a Fortnite.

Fortnite: i server sono in down il 3 novembre

Secondo Epic Games, i Fortnite sarà offline per manutenzione dei server per la mattinata del 3 novembre. L’account Twitter cita che i server saranno messi offline dalle 3 del mattino e il matchmaking sarà disattivato per un po’. Per gli utenti dell’Inghilterra, i server di Fortnite Battle Royale saranno disattivati alle 7 del mattino. Anche se non c’è un orario che indica la manutenzione dei server, indicativamente il problema durerà per 3 ore, il che significa che in Inghilterra potranno tornare a giocare intorno alle 10 del mattino. In un altro tweet, Epic Games ha rivelato che l’aggiornamento sarà più grande del solito.

Per favore, prendete nota che il file dell’aggiornamento della versione v27.00 sarà più grande del solito su alcune piattaforme

Da quello che i fan possono aspettarsi, la nuova stagione rintrodurrà vecchie armi e vecchie posizioni dalle prime stagioni. C’è da aspettarsi quindi un bel ritorno alle origini, con vecchie posizioni sulla mappa come Junk Junction, Haunted Hills, Pleasant Park, Snobby Shores, Greasy Grove, Lazy Links, Frosty Flights, Flush Factory e Salty Springs. Inutile dire che Epic Games riporterà anche l’iconica posizione Tilted Towers, che è sempre stato un luogo di atterraggio molto popolare per i fan. Riappariranno anche le vecchie armi classiche come il fucile a pompa e fucile d’assalto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul mondo dei videogiochi.