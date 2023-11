Gomme invernali e catene: evitiamo le multe!

Gli automobilisti italiani sono tenuti a dotarsi entro il 15 novembre di gomme invernali o catene. Ma cosa rischia chi non rispetta la Legge? Quali sono le cose da sapere per evitare di incorrere in sanzioni indesiderate? Scopriamolo insieme nel dettaglio!

Come ogni anno, gli automobilisti italiani hanno tempo sino al 15 novembre per mettersi in regola con la normativa del Codice della Strada relativa alle dotazioni invernali. Stiamo parlando ovviamente di gomme e catene antineve. L’obbligo riguarda tutti i mezzi, inclusi quelli pesanti.

L’applicazione della normativa, unitamente alle segnalazioni a mezzo di appositi cartelli stradali o tabelloni è gestita dai singoli enti (pubblici o privati) responsabili del tratto di strada che stiamo percorrendo.

Ricordiamoci che, a prescindere da chi gestisca uno specifico tratto di strada, l’obbligo scatterà a partire dal cartello di segnalazione e, se non in regola, saremo comunque potenzialmente in contravvenzione.

Meglio le gomme invernali o le catene?

Non esiste una risposta precisa, dato che nessun test specifico ha mai dimostrato una superiorità assoluta delle catene rispetto agli pneumatici invernali. Tuttavia su strade fortemente innevate o in presenza di ghiaccio o forte pendenza in molti le preferiscono, elogiandone la migliore aderenza.

Sarà quindi la nostra esigenza specifica ad indicarci quale sia la soluzione giusta per noi: il Codice della Strada infatti considera gomme invernali e catene da neve come soluzioni alternative l’una all’altra.

Venendo invece all’aspetto economico, sicuramente le catene costituiscono la scelta meno onerosa, consigliabile per chi raramente percorre strade a rischio di forti nevicate. Chi invece percorre frequentemente strade impegnative dovrebbe valutare l’acquisto di gomme invernali.

Gomme invernali: a chi convengono?

Come già detto, per chi non viaggia spesso su strade ove il clima sia particolarmente impegnativo, le catene possono anche bastare. Ricordiamoci però che, per garantirci la sicurezza e per metterci al riparo dalle multe, devono essere della misura corretta per i nostri pneumatici e devono recare un’omologa valida.

Discorso analogo per le gomme invernali che, oltre a dover riportare la marcatura corretta, devono anche essere di buona qualità per garantire una marcia in piena sicurezza. Chi le sceglie lo fa proprio per avere una migliore aderenza anche con basse temperature e asfalto umido o bagnato: inutile quindi orientarsi su prodotti scadenti o non a norma.

Le gomme invernali sono un’ottima alternativa per chi percorre molti chilometri ma hanno ovviamente lo svantaggio del cambio stagionale, con relativi costi di manodopera e stoccaggio: teniamolo in considerazione quando le valutiamo.

Cosa rischiano i trasgressori?

Che sia per una banale dimenticanza o per negligenza volontaria la Legge parla chiaro: i nostri veicoli devono essere equipaggiati di gomme da neve, o in alternativa catene, a decorrere dal 15 novembre e sino al 15 aprile dell’anno successivo.

E’ comunque consentito procedere al cambio gomme già dal 15 ottobre, e rimontare gli pneumatici estivi fino al 15 maggio. Chi non rispetta queste norme, o monta prodotti non omologati, rischia una sanzione amministrativa che va da 41 a 338 euro a seconda della tipologia di strada (urbana, extraurbana, autostrada) su cui viene fermato dalle Forze dell’Ordine.

Nei casi più gravi si rischia persino il fermo amministrativo del veicolo sin quando non sarà adeguato alla specifica normativa.

Dotazioni invernali: qualche consiglio finale

Come ben sappiamo, rispettare il Codice della Strada in generale non è solo un dovere civico ma anche una garanzia fondamentale per l’incolumità nostra e altrui. Perciò, a prescindere dagli obblighi di legge, valutiamo sempre con attenzione le condizioni dell’equipaggiamento della nostra vettura ed eventualmente provvediamo a risolvere problematiche tecniche o carenze nella dotazione.

Stiamo sempre attenti alla qualità degli accessori che acquistiamo: mai come in questo caso risparmiare troppo può costare molto caro! Ricordiamoci poi, qualora scegliessimo le catene da neve, di imparare ad utilizzarle. Anche se le acquistiamo solo per ottemperare all’obbligo di legge, è comunque utile saperle montare: meglio imparare a farlo con calma e agio piuttosto che ritrovarsi a improvvisare sotto una forte nevicata!

Ultimo consiglio, ma non in ordine di importanza, adattiamo sempre la nostra andatura alle condizioni climatiche e a quelle del traffico: nessun dispositivo di sicurezza può sostituire il nostro buon senso!

None