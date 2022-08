Fortnite: in arrivo nuovi contenuti anime, stavolta da Dragon Ball

Epic Games mette l’headshot in “Head-Cha-La”: il mondo di Dragon Ball sta per scontrarsi con le coloratissime sparatorie di Fortnite

Sono settimane che se ne parla, e dopo tanti leak alla fine Epic Games l’ha ammesso: sì, è previsto l’arrivo sull’isola di Fortnite dei combattenti provenienti dal mondo di Dragon Ball. Lo scontro a fuoco è previsto per martedì prossimo, 16 agosto. L’account social ufficiale è stato inequivocabile in merito: l’ultimo post sul profilo Twitter ha messo in mostra nientemeno che Shenron, il drago evocabile radunando le sette sfere. “Parla, di’ il tuo desiderio”, recita il tweet prima di lasciarci alla data. Del resto, dopo Superman ci voleva qualcun altro per cui chiedersi, “Ma perché ha una pistola in mano?”

Dragon Ball e Fortnite: un matrimonio che a quanto pare s’ha da fare

I rumor sulla possibilità dell’arrivo di contenuti di Dragon Ball nel (si presume) negozio oggetti di Fortnite vanno avanti dall’inizio del mese scorso. Il leaker ShiinaBR ha svelato un simbolo legato al noto franchise nato dalla penna di Akira Toriyama tra i file del gioco. I successivi leak e datamine hanno in seguito dissotterrato skin, emote e un’arma mitica. Epic Games, dal canto suo, ha mantenuto il più totale silenzio radio… fino ad ora, svelando la data nel già citato post. Lo abbiamo incluso per voi qui sotto, se volete già volare con la fantasia a bordo della nuvola del Maestro Muten.

Come già saprete, non si tratta nemmeno del primo anime presente nel parapiglia isolano di Epic. Questo onore spetta infatti a Naruto, il cui eponimo protagonista (accompagnato dai comprimari) torna saltuariamente a fare capolino tra le skin del negozio oggetti. A fine giugno, in particolare, abbiamo rivisto la gang del Villaggio della Foglia accompagnata da volti nuovi. Resta da vedere se in futuro non vedremo un certo pirata dalla corporatura elastica unirsi al trittico dei manga più famosi presi di peso dalla casa editrice Shonen Jump. Fino ad allora, però, prepariamoci a vestire i panni di Goku per poi morire come Krillin sotto i colpi di Anonimo[280].

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo nuovo arrivo?