Fortnite: Darth Vader atterra sull’isola come boss da affrontare

Da una galassia lontana lontana arriva qualcuno “in sintonia” col lato oscuro della Forza: Darth Vader è atterrato sull’isola di Fortnite

Siamo onesti: solamente Fortnite sarebbe stato capace di introdurre Darth Vader (o Dart Fener, all’italiana) in una stagione estiva degna del festival di Woodstock. La stagione “In sintonia” sta per farsi molto meno sognante, però, ora che il signore dei Sith è arrivato sull’isola in veste di boss. Siamo dunque di nuovo in quel magico momento di metà stagione circa, in cui dopo aver sudato sette camicie per tenere traccia di tutti gli NPC presenti sull’isola ne vengono aggiunti di nuovi. Ovviamente, con questa nuova minaccia (tutt’altro che fantasma) avremo anche modo di ottenere anche un’arma esclusiva in ogni match.

Darth Vader strozza i looper di Fortnite con il nuovo aggiornamento

Ebbene sì: naturalmente, il privilegio di poter sparare a Darth Vader (o anche solo di entrare su Fortnite) bisogna guadagnarselo aggiornando il gioco alla versione 21.20. Ci sono anche nuovi contenuti in arrivo in questa terza stagione del terzo capitolo, ma il più eclatante è proprio il sottoposto dell’imperatore Palpatine (uhhh, spoiler?). Stando alle note della patch, il fu Anakin Skywalker apparirà in un punto ben specifico della mappa in ogni match, con gli Assaltatori Imperiali al seguito. Sconfiggerlo non sarà semplice, ma in palio c’è la sua spada laser, eterna assente tra le varie lame luminose viste fino ad ora nel gioco.

Lightsabers are back and can be found in these chests! pic.twitter.com/4zarpVvK41 — Shiina (@ShiinaBR) June 21, 2022

Non è una discussione sul battle royale di Epic Games senza che si parli anche di un leak di Shiina. Come vedete qui sopra, ora anche le altre spade laser sono tornate, portando con sé anche una categoria apposita (evviva!) di forzieri. Naturalmente, ogni boss brandisce un’arma leggendaria, quindi viene da chiedersi: in che sarà diversa quella di Darth Vader? La sua spada laser permette, stando ad Epic, non solo di pararsi dai proiettili e di colpire da vicino, ma anche di lanciarla a mo’ di boomerang. Una sola cosa è certa: dopo l’ultimo 4 maggio, ora i giocatori più competitivi hanno un’altra stagione di cui attendere con impazienza la fine.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle spade laser come asso nella manica contro i fenomeni della costruzione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.