Stranger Things 4: le informazioni e l’anteprima della prima puntata

Stranger Things sta finalmente per tornare con l’attesissima quarta stagione: andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere a riguardo L’attesa è quasi finita: la quarta stagione di Stranger Things è alle porte. Torna finalmente una delle serie più amate e apprezzate di Netflix, un vero e proprio cult che si sta avvicinando alla sua conclusione. La prima parte della quarta stagione verrà rilasciata su Netflix il 27 maggio, mentre la seconda parte arriverà il 1 luglio sulla piattaforma streaming. Si tratta del penultimo capitolo della serie, che poi terminerà con la quinta stagione. Andiamo però intanto a scoprire tutto ciò che ci aspetta in questa quarta stagione di Stranger Things.

Stranger Things 4: dove eravamo rimasti

Nel finale della terza stagione di Stranger Things era andata in scena la battaglia di Starcourt e ora i protagonisti si trovano ad affrontarne le conseguenze. La quarta stagione prende il via sei mesi dopo quei fatti e proietterà lo show in uno scenario diverso. Per la prima volta i protagonisti si trovano separati e per di più devono affrontare le problematiche legate al liceo. A ciò, si aggiungono una nuova minaccia soprannaturale e un mistero la cui risoluzione potrebbe essere la chiave per risolvere definitivamente la questione legata al Sottosopra.



In questa quarta stagione ritroviamo tutti i volti noti dello show, da Winona Ryder e David Harbour fino a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard e via dicendo. In totale, gli episodi di questo quarto capitolo sono 9 per un’eccezionale durata che supera di ben cinque ore le stagioni precedenti. I primi 7 episodi verranno rilasciati il 27 maggio, mentre il 1 luglio arriveranno le attesissime due puntate conclusive.

L’anteprima del primo episodio

Per aumentare ancora di più un hype già alle stelle per questa quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha reso disponibili i primi otto minuti della prima puntata. La clip è visibile su Youtube, in fondo all’articolo offriamo l’anteprima del video. In attesa dunque del rilascio dunque dei primi sette episodi del quarto capitolo della serie, rituffiamoci ad Hawkins con i primi otto minuti del primo episodio.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.