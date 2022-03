Forspoken: svelate le nuove tecnologie

Forspoken è l’ultima fatica videoludica della Luminous Productions, una filiale della Square Enix, in uscita a fine anno dopo un leggero ritardo per implementare migliorie e tecnologie di sviluppo

Finalmente, dopo tanto lavoro, pare che anche Forspoken abbia una data di uscita (l’11 ottobre contro l’iniziale mese di maggio), ma la Luminous Productions non è certo rimasta con le mani in mano. Anzi, la filiale di Square Enix, ha deciso di introdurre non poche migliorie per la gioia di tutti gli “smanettoni”. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Forspoken: un open world sempre più tecnologico

Se la Luminous Productions è diventata famosa per il suo porting di Final Fantasy XV su Google Stadia, da ottobre in poi il suo nome ritornerà sulle bocche degli appassionati grazie a Forspoken. L’azienda ha infatti deciso di fare le cose in grande per questo titolo ed ha recentemente pubblicato, sul suo canale YouTube ufficiale, un video dimostrativo delle tecnologie impiegate.

Prima di tutto verrà utilizzato l’AMD FidelityFX, sia su PC che su PS5, con tante funzionalità come Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, Variable Shading e Denoiser. Inoltre ci sarà anche una super risoluzione grafica ed un DirectStorage per aiutare a ridurre i tempi di caricamento di una scena a 1,9 secondi su un SSD M.2. Questa stessa scena impiega 3,7 secondi per essere caricata su un SSD SATA e 21,5 secondi su un normale HDD.

Non va poi dimenticato che, di recente, sono stati svelati anche altri dettagli quali i diversi tipi di incantesimi a disposizione, l’ambientazione nel regno di Avoalet, un combattimento con un mini boss e così via. Attenzione dunque perché ulteriori novità potrebbero essere in arrivo!

