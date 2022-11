Final Fantasy XVI: svelata la durata della storia principale!

Svelata la durata totale della main quest di Final Fantasy XVI con un’intervista rilasciata da Hiroshi Takai. Di seguito tutti i dettagli

Sebbene non sia ancora stata ufficializzata una data d’uscita per il nuovo capitolo firmato Square Enix, continuano a trapelare notizie circa Final Fantasy XVI. Dopo l’intervista rilasciata dal produttore Naoki Yoshida sul Playstation.blog, è la volta di Hiroshi Takai che ha rivelato la durata totale della main quest di Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XVI: la durata della main quest è di circa 40 ore

Ci sarà sicuramente la possibilità di poter proseguire l’esplorazione dopo il completamento della main quest, che secondo Takai si aggirerebbe dalle 35 alle 40. Mentre l’intero capitolo di Final Fantasy XVI avrà una durata stimata di 70 ore circa. Inoltre, ci sarà la possibilità di rigiocare mediante la modalità New Game Plus con una difficoltà elevata, permettendo così al videogiocatore di mettere alla prova le proprie abilità affrontando nemici ben più ostili; così come ha dichiarato Takai:

La verità è che durante la campagna, ci sarà tantissimo contenuto opzionale da poter esplorare anche durante la prima partita. Tutto potrà essere esplorabile ancor prima di aver completato il gioco. Abbiamo anche aggiunto molti contenuti per gli amanti delle sfide difficili.

Naturalmente la durata di un videogioco è sempre soggettiva poiché dipende da diversi fattori, tra cui la voglia del videogiocatore di esplorare anche gli aspetti secondari del titolo stesso o quanto voglia approfondire la storia principale. È certo che 70 ore per completare interamente un gioco al 100% sembra essere una durata giusta. Voi cosa ne pensate? Credevate che il nuovo titolo di Square Enix dovesse essere più duraturo? Andrete ad esplorare le varie mappe o punterete al completamento della storia principale?

