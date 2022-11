Glass Onion – Knives Out: il primo trailer italiano

È stato pubblicato il trailer di Glass Onion, l’atteso sequel di Cena con delitto – Knives Out, che debutterà al cinema per una sola settimana dal 23 novembre, per poi essere rilasciato in streaming su Netflix dal 23 dicembre

Dopo il teaser di un paio di mesi fa, è finalmente uscito il trailer italiano ufficiale di Glass Onion – Knives Out, attesissimo sequel di Cena con delitto – Knives Out, il film diretto da Rian Johnson nel 2018 che vede Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc. Quel film ha dato, insieme ad Assassinio sul Nilo e Assassinio sull’Orient Express con Kenneth Branagh nei panni dell’investigatore Poirot, una nuova linfa ironicamente postmoderna all’immortale genere del classico giallo “con delitto” legato alla letteratura di Agatha Christie.

In questo nuovo film il personaggio di Daniel Craig, affinacato da un cast stellare che comprende Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, si dovrà recare in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di stravaganti sospettati. Ecco il trailer italiano ufficiale del film.

Glass Onion – Knives Out: il trailer del sequel con Daniel Craig

Nel frattempo è stata anche pubblicata la sinossi del nuovo giallo:

Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Come anticipato, Glass Onion – Knives Out sarà nei cinema italiani, per una sola settimana, dal 23 novembre, e debutterà poi in streaming su Netflix dal 23 dicembre. Non possiamo far altro che aspettare, in attesa di scoprire se sarà un successo come il suo predecessore.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.