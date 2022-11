In questa guida vi parleremo delle migliori armi da utilizzare su CoD: Modern Warfare 2 per avere la meglio sui vostri avversari

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile da poco più di una settimana e di conseguenza i giocatori stanno ancora cercando di capire appieno il meta attuale. Ovviamente perché il meta si sviluppi a dovere è necessario del tempo, ma ciò non toglie che anche in questa fase iniziale del gioco sono presenti degli equipaggiamenti che offrono un netto vantaggio a chi li utilizza. Per aiutarvi ad avere la meglio sui vostri avversari abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delle migliori armi da utilizzare al momento su CoD: Modern Warfare 2.

Le migliori per categoria

In CoD Modern Warfare 2 sono presenti davvero tante armi molto diverse tra loro e di conseguenza non è facile riuscire ad identificare le migliori in assoluto. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvi delle migliori per ogni categoria, in modo che possiate facilmente scegliere gli equipaggiamenti che si adattano meglio al vostro stile di gioco. Purtroppo però non tutti le armi del gioco saranno disponibili sin dall’inizio. In alcuni casi infatti gli strumenti migliori andranno prima sbloccati facendo salire di livello il vostro PG o determinate armi. In questi casi molto spesso vi forniremo anche un’arma alternativa, in modo che abbiate qualcosa da utilizzare se non avete ancora sbloccato l’equipaggiamento più forte di una data categoria.

Fucili d’assalto – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

I fucili d’assalto sono delle armi estremamente versatili che si prestano ad un gran numero di situazioni differenti e tra di loro l’M4 e sicuramente uno di quelli più popolari. Quest’arma si contraddistingue grazie ad un buon potere d’arresto, un rateo di fuoco molto elevato e una precisione discreta, rendendola così la scelta perfetta per chi si approccia al gioco per la prima volta. Inoltre è anche davvero molto semplice da ottenere, dato che per sbloccarla vi basterà semplicemente raggiungere il livello 4.

Per far splendere appieno questo fucile però è fondamentale migliorarlo con i giusti accessori. Purtroppo gli attachments migliori vanno sbloccati raggiungendo i livelli più alti ma, se avete acquistato la Vault Edition del gioco, avrete la possibilità di sbloccare immediatamente davvero tanti miglioramenti utilissimi. In alternativa potete anche semplicemente completare la campagna principale del gioco, dato che così facendo sbloccherete un blueprint personalizzato dell’M4 davvero ottimo per iniziare.

Fucile da battaglia – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

Se amate giocare dalla media distanza ed eliminare gli avversari con pochi colpi ben piazzati, allora di sicuro adorerete i fucili semiautomatici di MW2. Tra tutte le armi di questa categoria la migliore è certamente il FTAC Recon, uno strumento di morte capace di uccidere con soli due colpi al petto o uno alla testa. In più, nonostante non possa sparare a raffica, il rateo di fuoco di quest’arma è davvero elevato nella sua categoria e di conseguenza avrete la possibilità di fare un buon numero di uccisioni anche se non avete una mira perfetta.

Il FTAC Recon è davvero ottimo, ma purtroppo per sbloccarlo dovrete prima raggiungere il livello 13 con l’M4. In alternativa però potete puntare al Lachmann-762, un’arma molto versatile che si adatta davvero ad ogni situazione. Questo fucile infatti vi offre la possibilità di passare da una modalità di fuoco semiautomatica ad una automatica, consentendovi così di adattarvi perfettamente alla situazione in cui vi trovate. L’unico lato negativo di quest’arma è il forte rinculo in modalità automatica, ma di sicuro con un po’ di pratica imparerete a padroneggiarla.

SMG – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

Le SMG sono tanto mortali quanto popolari e tra di loro sono presenti un gran numero di armi estremamente valide. Tra tutti i fucili di questa categoria però uno di quelli che spicca maggiormente è il sempreverde MP5 (o Lachmann Sub). Questa mitraglietta è estremamente maneggevole e vanta un rateo di fuoco elevatissimo che vi permetterà di decimare in un attimo gli avversari tanto stupidi da avvicinarsi troppo. Purtroppo però per sbloccare l’MP5 dovrete prima raggiungere il livello 12 con il Lachmann-556, un fucile d’assalto che a sua volta dev’essere sbloccato giocando con altre armi. Questo processo è davvero molto lungo e di conseguenza, se siete ancora all’inizio del gioco, vi consigliamo di optare per l’MP7 (o VEL 46). Per sbloccare questa SMG non dovrete fare altro che raggiungere il livello 4 e le sue caratteristiche non hanno nulla da invidiare a quelle delle altre armi della categoria.

Fucili a pompa – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

I fucili a pompa sono da sempre un’arma un po’ trascurata dai giocatori di CoD, ma in MW2 ce ne sono alcuni davvero eccezionali. L’Expedite 12 nello specifico è un fucile davvero potentissimo che si contraddistingue grazie ad un rateo di fuoco abbastanza elevato, ad un buon raggio e ad un alto potere d’arresto. Grazie a quest’arma sarete in grado di eliminare rapidamente gli avversari con un paio di colpi ben assestati e potrete anche finire facilmente quelli che cercano di fuggire.

L’Expedite 12 inoltre è anche abbastanza semplice da sbloccare, dato che per ottenerlo dovrete solamente raggiungere il livello 14. Se però siete desiderosi di usare un fucile a pompa sin da subito, nell’attesa potete puntare sul Bryson 800. A differenza dell’Expedite questo fucile ha un rateo di fuoco molto più basso ma riesce a compensare grazie ad un danno molto più elevato.

LMG – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

Se amate investire i nemici con una pioggia incessante di piombo, allora di sicuro amerete giocare con le LMG. Tra tutte queste mitragliatrici pesanti la migliore è probabilmente il RAPP H, dato che vanta un rateo di fuoco altissimo e una buona precisione. Per sbloccare quest’arma però avrete bisogno di raggiungere il livello 16 con la Lachmann-556, un procedimento che vi richiederà di sicuro un bel po’ di tempo.

Purtroppo in questo caso non esiste una valida alternativa utilizzabile sin da subito ma, se volete cercare di ottenere più in fretta una buona mitragliatrice, potete puntare alla 556 Icarus. Questa LMG è leggermente meno precisa e letale del RAPP H, ma riesce a compensare grazie ad una maneggevolezza molto più elevata. Per sbloccare la 556 Icarus vi basterà raggiungere il livello 18 con l’M4, una delle primissime armi che otterrete giocando online.

Fucili da tiratore – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

I fucili da tiratore sono la scelta perfetta per chi cerca una via di mezzo tra i fucili da battaglia e quelli da cecchino. Queste armi vi permetteranno di eliminare chiunque con pochissimi colpi mentre ve ne restate al sicuro nelle retrovie, ma vi consentono anche di affrontare senza troppe difficoltà gli avversari che riusciranno ad avvicinarsi troppo a voi. Tra questi fucili il migliore è certamente l’SP-R 208, un’arma estremamente personalizzabile che può essere usata sia senza mirino che con delle ottiche adatte alla medio-lunga distanza. Come se non bastasse l’SP-R 208 è facilissimo da sbloccare, dato che lo otterrete automaticamente una volta raggiunto il livello 7.

Fucili da cecchino – CoD Modern Warfare 2: le migliori armi da utilizzare

Concludiamo infine la nostra guida parlando di un’altra categoria di armi molto popolare: i fucili da cecchino. Usare un fucile da cecchino su CoD non è un’impresa facile, ma se avete una buona mira sarete in grado di distruggere gli avversari restando comodamente a grande distanza dal pericolo. Tra tutti i fucili da cecchino il migliore al momento è certamente l’MCPR-300, un bolt action che si contraddistingue per un danno elevatissimo e dei caricatori molto capienti. Inoltre per fortuna anche in questo caso la migliore arma della categoria è anche la più semplice da ottenere, dato che potrete sbloccarla appena avrete raggiunto il livello 4.

Pronti alla guerra

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi di CoD: Modern Warfare 2 da utilizzare al momento. Adesso non vi resta altro che provarle tutte ed utilizzare quella che si adatta meglio al vostro stile di gioco. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultimo Call of Duty, nei prossimi giorni potrete trovare tante nuove guide molto utili dedicate al titolo di Infinity Ward.

CoD: Modern Warfare 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.