Final Fantasy XVI: il team di sviluppo parla dell’eventuale DLC

La fantasia che finale mai fu: dopo i molti consensi tra pubblico e critica, Final Fantasy XVI potrebbe ricevere un’espansione DLC

Con l’ormai famigerata “Compilation of” dedicata al settimo capitolo, la serie ammiraglia di Square-Enix non è certo estranea al concetto di sequel diretti ed espansioni: in tal senso, essendo i DLC l’equivalente contemporaneo delle riedizioni dei tempi che furono, viene da chiedersi se Final Fantasy XVI intenda battere il ferro finché è caldo. Gli sviluppatori hanno già parlato di questo sedicesimo episodio definendolo narrativamente autosufficiente e, pertanto, autoconclusivo. Prima del lancio, però, il produttore Naoki Yoshida ha voluto lasciare una finestra aperta per l’eventualità di contenuti scaricabili, a patto che la reazione dei giocatori sia positiva quanto basta. Sapete già cosa ne pensiamo noi, ma un conto è la critica e un altro sono i numeri. Non che questi ultimi manchino, visti gli oltre tre milioni di copie piazzate al day one.

“Sedici” fa rima con “credici”: avremo un DLC per Final Fantasy XVI?

Al termine della recente intervista redatta dalla stampa di settore estera (video qui sopra), Naoki Yoshida ha risposto in merito all’annosa questione. Il team di sviluppo è più che consapevole delle non poche richieste di espansione da parte dei fan, e Square-Enix sta ancora “pensando a possibili opzioni” nella speranza di darci più notizie “nel futuro prossimo”. Nello specifico, Yoshida parla di aver mirato a creare “una storia completa e fruibile dall’inizio alla fine senza DLC”, aggiungendo però che “ora capiamo, in base al feedback di chi ha giocato”. Square-Enix sta anche lavorando ad un port per PC, quindi probabilmente ci vorrà ancora un annetto abbondante. Attendiamo fiduciosi di potervi dire di più, naturalmente. E, nel frattempo, spolpiamo il gioco a dovere!

Ora sta a voi dirci la vostra: la risposta di Yoshida vi ha soddisfatti?