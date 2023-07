Exoprimal: grande offerta sul preordine da Kinguin!

Chi prima arriva, meglio alloggia tra le barricate: Kinguin propone un’altra grande offerta, stavolta per l’imprevedibile Exoprimal!

Se la sorpresa al Summer Game Fest non bastasse a convincere i giocatori sulla follia che li attende in Exoprimal, lasciate fare a Kinguin: quando si tratta di sparare a zero sui prezzi con una nuova offerta, non lo batte nessuno. Ricorderete dal nostro recap della serata che Geoff Keighley ha descritto la presenza promozionale di Ryu (tra le tante) in uno sparatutto come qualcosa che “di sicuro non era nella vostra tessera del bingo”. Ebbene, l’esperimento dell’intelligenza artificiale Leviathan ci metterà al centro delle sparatorie in terza persona sull’isola di Bikitoa a partire da dopodomani. Tuttavia, nonostante non sia ancora giunto il day one, il pinguino imperatore ha deciso di optare per qualcosa di più convincente. Non che il trailer qui sotto non faccia il suo lavoro in tal senso, naturalmente!

L’offerta di Kinguin apre il fuoco sul prezzo di Exoprimal!

Abbiamo cincischiato a sufficienza: quanto si va a risparmiare, dunque? Sarete felici di sapere che lo sconto, alla stesura dell’articolo, è fisso su una percentuale da non dare per… scontata, men che meno prima del day one. Si parla infatti di un generoso taglio del 28%, che porta il prezzo del gioco alla più accessibile soglia dei 42,97 euro. Il nostro consiglio, preordine o meno, è di approfittarne oggi stesso, se potete: le offerte di Kinguin, infatti, tendono a fluttuare rapidamente. Questo sconto riguarda la versione Steam del gioco. La nostra recensione arriverà al più presto, ma per dovere di cronaca vi ricordiamo nuovamente che l’uscita del titolo è prevista per dopodomani, 14 luglio 2023. Ci vediamo sul campo di battaglia, dunque!

Ora sta a voi dirci la vostra: pensate di cogliere questa occasione al volo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.