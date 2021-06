Strangers of Paradise Final Fantasy Origin: demo estesa su PS5

Dalla sua pubblicazione, la demo di Final Fantasy Origin è stata molto criticata per via del suo malfunzionamento. Oggi, tuttavia, la demo di Final Fantasy Origin scaricabile su PS5 è stata estesa

Durante l’E3 svoltosi la scorsa settimana, Square Enix ha finalmente rivelato l’atteso Final Fantasy Souls like. Il titolo, spin off della serie, si chiamerà Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Inoltre, per catturare ulteriormente l’attenzione dei giocatori, Square ha deciso di pubblicare la demo non appena finita la conferenza. Oggi, per rimediare al danno che la rendeva impossibile da giocare, è stata estesa la durata del periodo di download della demo di Final Fantasy Origin su PS5.

Estesa la demo di Final Fantasy Origin su PS5 per qualche altro giorno

Origin, titolo souls like e spin off del primo Final Fantasy, vede i tre protagonisti lottare per sconfiggere un entità chiamata Chaos. Se queste premesse non vi attraggono, sappiate che il titolo uscirà sia su PlayStation che su Xbox e che è tuttora possibile scaricare la demo su console PS5. Non appena la demo è stata pubblicata, i fan subito sono andati a scaricarla sul PS Store. Tuttavia, amara sorpresa fu scoprire che la demo non funzionava a causa della corruzione del file. Per rettificare il problema e per scusarsi, oltre che a renderla finalmente giocabile, la demo PS5 di Final Fantasy Origin è stata estesa da Square Enix.

Il che significa che i giocatori avranno la possibilità di scaricarla fino al giorno 26 giugno. Il titolo ha subito incuriosito i fan, sia per il gameplay rinnovato e più action che per quanto riguarda il setting. Sebbene non sia chiaro il legame che unisce i nuovi personaggi a quelli del primo FF, Tetsuya Nomura ha dichiarato che i due titoli condividono il setting e il contesto. Comunque, ne sapremo di sicuro di più una volta rilasciato il gioco, nel 2022.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, seguite le pagine di tuttoteK.