Scopriamo insieme, con questa breve guida, la lista trofei completa di Scarlet Nexus, il titolo di Bandai Namco in arrivo il prossimo 25 giugno

Scarlet Nexus si è mostrato, nel corso delle ultime settimane, con una demo disponibile prima su piattaforme Xbox, poi arrivata anche su console Sony. Vi abbiamo ampiamente parlato delle nostre prime impressioni nell’anteprima dedicata, che potete trovare cliccando qui, e se non si fosse capito siamo davvero in hype per l’uscita del titolo di Bandai Namco. Prima di poterci mettere le mani sopra definitivamente il prossimo 25 giugno, però, ci vogliamo un secondo rivolgere ai collezionisti di obiettivi e trofei.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Scarlet Nexus consta di 42 trofei di bronzo, 8 d’argento, 2 d’oro e 1 di platino. Come sempre in questi casi, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono alcun tipo di anticipazione sul titolo. Questo perché, pur essendo le descrizioni dei trofei quelle ufficiali, potrebbero comunque contenere alcuni spoiler relativi alla trama e al gameplay. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Scarlet Nexus: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo di Scarlet Nexus:

Guardiano scarlatto : Hai completato la fase 0;

: Hai completato la fase 0; Epilogo d’un millennio : Hai completato l’ultima battaglia contro Karen;

: Hai completato l’ultima battaglia contro Karen; Verso un futuro ignoto : Hai raggiunto il finale della prima partita;

: Hai raggiunto il finale della prima partita; Ricomporre la storia : Hai iniziato una nuova partita con un personaggio diverso dopo aver finito il gioco;

: Hai iniziato una nuova partita con un personaggio diverso dopo aver finito il gioco; Sentimenti condivisi : Hai visto l’Evento legame n.5 di Yuito;

: Hai visto l’Evento legame n.5 di Yuito; Una linea oltre il tempo : Hai visto l’Evento legame n.5 di Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n.5 di Kasane; Correre insieme : Hai visto l’Evento legame n.5 di Hanabi con Yuito e l’Evento legame n.4 di Hanabi con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n.5 di Hanabi con Yuito e l’Evento legame n.4 di Hanabi con Kasane; La vita continua : Hai visto l’Evento legame n. 5 di Gemma con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Gemma con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 5 di Gemma con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Gemma con Kasane; Purezza incontaminata : Hai visto l’Evento legame n. 5 di Tsugumi con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Tsugumi con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 5 di Tsugumi con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Tsugumi con Kasane; Un fantasma che ha scelto la vita : Hai visto l’Evento legame n. 4 di Kagero con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Kagero con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 4 di Kagero con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Kagero con Kasane; Non siamo soli : Hai visto l’Evento legame n. 5 di Luka con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Luka con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 5 di Luka con Yuito e l’Evento legame n. 4 di Luka con Kasane; La forza di esistere : Hai visto l’Evento legame n. 4 di Shiden con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Shiden con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 4 di Shiden con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Shiden con Kasane; Il mio passato è il mio presente : Hai visto l’Evento legame n. 4 di Kyoka con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Kyoka con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 4 di Kyoka con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Kyoka con Kasane; Sprecare non è sempre un male : Hai visto l’Evento legame n. 4 di Arashi con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Arashi con Kasane;

: Hai visto l’Evento legame n. 4 di Arashi con Yuito e l’Evento legame n. 5 di Arashi con Kasane; Un regalo per te : Hai dato un regalo a un alleato per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi;

: Hai dato un regalo a un alleato per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi; Oltre il dolore : Usa il SAS più di 100 volte;

: Usa il SAS più di 100 volte; Maestro dello spazio psionico : Hai eliminato 50 nemici con il Campo neurale;

: Hai eliminato 50 nemici con il Campo neurale; Nemesi degli Estranei : Hai usato 20 volte l’Annientamento neurale sugli Estranei;

: Hai usato 20 volte l’Annientamento neurale sugli Estranei; Perso tra i meandri della follia : Hai esaurito il tempo nel Campo neurale;

: Hai esaurito il tempo nel Campo neurale; Veterano della Psicocinesi : Hai eseguito con successo 50 attacchi consecutivi con oggetto speciale;

: Hai eseguito con successo 50 attacchi consecutivi con oggetto speciale; Protetto a dovere: Hai attivato 20 volte i Visiogrammi d’assalto.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Scarlet Nexus: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo:

Potere del Nexus : Hai attivato 4 diversi visiogrammi combo in 1 combo;

: Hai attivato 4 diversi visiogrammi combo in 1 combo; Funzioni neurali espanse : Hai imparato tutte le abilità di una categoria della Mappa neurale;

: Hai imparato tutte le abilità di una categoria della Mappa neurale; Proteggere! : Ti sei fermato davanti al poster delle FSE nel rifugio;

: Ti sei fermato davanti al poster delle FSE nel rifugio; Conoscere il passato : Hai trovato tutti i file di testo misteriosi;

: Hai trovato tutti i file di testo misteriosi; Collezionista : Hai usato lo Scambio oggetti per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi;

: Hai usato lo Scambio oggetti per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi; Collezionista sfegatato : Hai scambiato 100 tipi di oggetti nel negozio, *non include contenuti aggiuntivi;

: Hai scambiato 100 tipi di oggetti nel negozio, *non include contenuti aggiuntivi; Amico di tutti : Hai completato una missione per la prima volta;

: Hai completato una missione per la prima volta; Eroe della FSE : Hai completato 30 missioni;

: Hai completato 30 missioni; Baki per tutti : Tutti hanno indossato delle teste di Baki;

: Tutti hanno indossato delle teste di Baki; Esperto dei collegamenti : Hai attivato tutti i visiogrammi combo;

: Hai attivato tutti i visiogrammi combo; Bus-mageddon : Hai sconfitto 5 nemici con 1 bus;

: Hai sconfitto 5 nemici con 1 bus; Un aiuto prezioso : Un alleato ti ha rianimato per la prima volta;

: Un alleato ti ha rianimato per la prima volta; Fedele alleato : Hai attivato per la prima volta un visiogramma guardiano;

: Hai attivato per la prima volta un visiogramma guardiano; Non sei solo : Sei stato salvato per la prima volta all’interno del Campo neurale;

: Sei stato salvato per la prima volta all’interno del Campo neurale; La Psicocinesi è il mio mestiere : Hai lanciato 100 oggetti con la Psicocinesi;

: Hai lanciato 100 oggetti con la Psicocinesi; Disintegrazione neurale : Hai sconfitto 3 nemici in un colpo solo con l’Annientamento neurale;

: Hai sconfitto 3 nemici in un colpo solo con l’Annientamento neurale; Amicizia sincera : Hai rianimato gli alleati 5 volte;

: Hai rianimato gli alleati 5 volte; L’incidente di Suoh : Si è verificato l’incidente di Suoh;

: Si è verificato l’incidente di Suoh; Come un sol uomo : Hai radunato tutti i membri della squadra;

: Hai radunato tutti i membri della squadra; Debutto in passerella : Cambiato l’equip. estetico per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi;

: Cambiato l’equip. estetico per la prima volta, *non include contenuti aggiuntivi; Modaiolo: Hai trovato 100 accessori, *non include contenuti aggiuntivi.

I trofei d’argento – Scarlet Nexus: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate gli 8 trofei d’argento:

Stringhe rosse per due : Hai raggiunto entrambi i finali della storia di Yuito e Kasane;

: Hai raggiunto entrambi i finali della storia di Yuito e Kasane; Amici fraterni : Hai raggiunto il livello legame 6 con un alleato;

: Hai raggiunto il livello legame 6 con un alleato; Con le tasche piene di Kin : Hai ottenuto più di 200.000 kin;

: Hai ottenuto più di 200.000 kin; Potere dell’osservazione : Hai eseguito 20 schivate perfette;

: Hai eseguito 20 schivate perfette; Soldato valoroso : Hai sconfitto 1.000 nemici;

: Hai sconfitto 1.000 nemici; Un cervello eccezionale : Hai imparato tutte le abilità della Mappa neurale;

: Hai imparato tutte le abilità della Mappa neurale; Esperto del campo neurale : Hai portato al massimo il bonus ESP;

: Hai portato al massimo il bonus ESP; Flagello d’ogni nemico: Hai completato il compendio nemici, *non include contenuti aggiuntivi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Scarlet Nexus: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’oro:

Un legame ben stretto : Hai raggiunto il livello legame 6 con tutti gli alleati;

: Hai raggiunto il livello legame 6 con tutti gli alleati; Generosità sfrenata: Hai dato tutti i regali a tutti gli alleati, *non include contenuti aggiuntivi.

Infine, scopriamo insieme il nome del trofeo di platino di Scarlet Nexus:

Stringhe rosse intrecciate: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Scarlet Nexus. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile il prossimo 25 aprile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ed Xbox Series S. Che cosa ne pensate della prossima produzione di Bandai Namco? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!