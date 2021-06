Castlevania Advance Collection: avvistata la collection sul web, annuncio in arrivo?

Sul web è stata avvistata una pagina in cui si parla di una collection che ufficialmente parlando non esiste: è quindi in arrivo qualche annuncio su questa presunta Castlevania Advance Collection?

Della leggendaria saga di Castlevania esistono già vari collezioni che contengono le versioni rimasterizzate dei primi titoli. La più recente è la Castlevania Anniversary Collection, pubblicata nel 2019 da Konami in cui possiamo trovare vari titoli, tra cui quelli della saga principale e vari spin-off. Ebbene, sul web è stata avvistata recentemente una pagina contenente una fantomatica Castlevania Advance Collection. Che sia in cantiere una nuova collezione? Andiamo a vedere di seguito le varie possibilità.

Castlevania Advance Collection: ecco i dettagli

L’avvistamento è avvenuto sulla pagina di classificazione ufficiale dell’Australia. Vi sono vari dettagli che ci possono dare un’idea più precisa di che cosa si tratta. Come publisher appare il nome di Konami, mentre come sviluppatore appare il nome di M2. Il loro nome ci dà un indizio importante, in quanto il team di sviluppo in questione è una sorta di specialista dei porting (si era in precedenza occupato anche della sopracitata Castlevania Anniversary Collection).

L’ipotesi più verosimile, come ci suggerisce il nome della Castlevania Advance Collection, è che l’intenzione sia quella di pubblicare una edizione contenente alcuni o tutti i giochi della saga usciti su Game Boy Advance. La trilogia di titoli uscita su console portatile viene ricordata con affetto dagli appassionati della serie, tanto quanto quello per i giochi pubblicati su console casalinga. Usciti rispettivamente nel 2001, 2002 e 2003, stiamo parlando nello specifico di Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance e Castlevania: Aria of Sorrow.

Se volete rimanere aggiornati sulle notizie più importanti riguardanti il settore videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.