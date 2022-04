BIOSTAR: ecco la scheda grafica Radeon RX 6400

BIOSTAR, produttore leader nel settore, ha annunciato oggi la scheda grafica BIOSTAR AMD Radeon RX 6400, scopriamola insieme

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, ha annunciato oggi la scheda grafica AMD Radeon RX 6400, per sprigionare prestazioni da gioco di livello superiore.

Costruita sull’architettura di gioco AMD RDNA ad alte prestazioni ed efficienza energetica, la scheda grafica BIOSTAR AMD Radeon RX 6400 è dotata della tecnologia di memoria AMD Infinity Cache, a larghezza di banda elevata e bassa latenza, 4 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità e un boost clock di 2321 MHz.

Supporta anche Microsoft Windows 11 e Microsoft DirectX 12 Ultimate, le tecnologie di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e AMD Radeon Super Resolution (RSR), la tecnologia AMD Smart Access Memory, oltre ad altre funzionalità avanzate che forniscono immagini sbalorditive e ad alto aggiornamento valutare le esperienze di gioco.

BIOSTAR AMD Radeon RX 6400: prestazioni all’avanguardia

L’elegante fattore di forma a mezza altezza della scheda grafica BIOSTAR AMD Radeon RX 6400 è estremamente versatile, soprattutto se utilizzata in build ITX di piccolo profilo. Dotata di una combinazione di ventola assiale a slot singolo e dissipatore di calore, la scheda grafica è ottimizzata per offrire incredibili giochi a 1080p in un design compatto, fornendo prestazioni di gioco all’avanguardia e capacità di creazione di contenuti.

La scheda grafica BIOSTAR AMD Radeon RX 6400 offre agli utenti una tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile. La sua versatilità è fuori scala, ideale per costruire un impianto di gioco, una workstation o un sistema di intrattenimento domestico e offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Per maggiori informazioni, visita la pagina del prodotto.

