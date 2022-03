ESL Pro League: i team russi saranno bannati dal torneo

Per rispetto verso la difficile situazione in Ucraina, sono stati bannati dalla ESL Pro League tutti i team russi aventi un legame con il governo

ESL ha annunciato in queste ore che i team russi della Pro League saranno ufficialmente bannati dalla competizione. In particolare, saranno esclusi i team che hanno un legame diretto con il governo russo. La decisione è stata presa dai vertici della celebre organizzazione Esport come misura di rispetto verso la delicata situazione nel territorio ucraino. Tuttavia, saranno applicate delle clausole per tutelare i giocatori russi che non hanno ovviamente nulla a che fare con la guerra in atto. Vediamo i dettagli di seguito.

I team russi saranno bannati dal torneo ESL Pro League

Nello specifico, ESL ha dichiarato che saranno bannati i team russi che hanno attualmente legami “diretti o indiretti” con il governo russo. A conti fatti, l’esclusione riguarda solo i due team Pro League Gambit e Virtus.Pro. Tuttavia, l’organizzazione ha posto delle clausole atte a sostenere e a non penalizzare i giocatori appartenenti ai team russi. Questo perché i suddetti giocatori, come d’altronde la maggioranza della popolazione russa, non hanno nulla a che vedere con le decisioni prese dal Cremlino sulla guerra in atto.

La lettera pubblicata da ESL sostiene dunque i due team, Virtus.Pro e Gambit, e permette loro di partecipare a tornei e altre competizioni utilizzando un nome neutro che non rappresenti il proprio paese, l’organizzazione e gli sponsor della propria squadra. Infine, ESL ha annunciato che tutti gli eventi nella zona CIS (Comunità Stati Indipendenti), verranno cancellati fino a nuovo ordine. Infine, ricordiamo che l’Ucraina ha chiesto a Microsoft e PlayStation di bloccare i propri servizi in territorio russo. Al momento però, manca una comunicazione ufficiale da parte delle due aziende.

