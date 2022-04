Animali fantastici – i segreti di Silente: da oggi al cinema!

A nimali fantastici – i segreti di Silente, adesso al cinema. La magia di Harry Potter è tornata il terzo capitolo della saga prequel, della storia più avvincente ed incredibile che ha spopolato per generazioni e generazioni in tutto in mondo sin da Harry Potter è da oggi al cinema

Finalmente in tutte le sale cinematografiche, si può ammirare il terzo capolavoro di animali fantastici di J.K. Rowling. Il film che purtroppo prima del suo brillante esordio ha avuto alcuni intoppi. Di fatti l’uscita di animali fantastici – i segreti di Silente è stato rimandato per ben tre volte.

La prima volta, il terzo capitolo viene rimandato per cause di forza maggiore, proprio quando il film era nel pieno delle riprese a Rio de Janeiro, vengono interrotte per causa pandemia covid_19.

La seconda volta, animali fantastici – i segreti di Silente, viene rimandato per il poco successo avuto dal secondo film, ovvero: animali fantastici – i segreti di Grindelwald, piaciuto poco o meglio per niente al grande pubblico, e quindi la Rowling si è ritrovata a dover eseguire una riscrittura dell’intera storia, aiutata da Steve Kloves.

La terza volta, invece, viene rimandato nuovamente a causa della disastrosa vita coniugale di uno dei personaggi del film, più precisamente dell’antagonista, interpretato dal famosissimo Jhonny Depp, che ha seguito dei problemi legali dovuti al suo divorzio con l’ex moglie Amber Laura Heard, è stato licenziato dal cast, e dunque le riprese fatte con esso sono state di conseguenza eliminate per essere rifatte con il nuovo antagonista, ossia: Mads Mikkelsen.

Trama e contenuti extra: animali fantastici – i segreti di Silente

Il professore Albus Silente, (Jude Law) sa benissimo che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è assolutamente intenzionato a prendere il controllo del mondo magico per distruggere il mondo dei babbani. E sa molto bene che da solo non può fermarlo, per via di un patto di sangue stretto in passato. Ragion per cui, chiede aiuto al più bravo se non unico magizoologo, Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Al quale da, ad esso il compito di guidare una super squadra di maghi, streghe e di un coraggiosissimo babbano pasticcere, una pericolosa missione. Dove si scontreranno poi con i seguaci dell’antagonista Grindelwald.

Ma la missione è troppo pericolosa per dei soli giovani maghi, ed un babbano, servono dunque rinforzi per aiutare i protagonisti, e l’unico vero aiuto in grado di salvarli tutti è quello di Silente. Che non sappiamo se resterà in disparte nel suo castello ad Hogwarts o si lancerà nell’intrepida missione assieme a tutti gli altri.

Per saperlo dovrete correre al cinema e scoprirlo da soli. Siete curiosi? Fateci sapere cosa ne pensate dopo che lo avrete visto.

