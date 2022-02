IESF: ecco i giochi presenti al Campionato mondiale eSport 2022

Nelle scorse ore, la IESF (International eSports Federation) ha annunciato i giochi che saranno presenti al campionato mondiale eSport 2022

L’industria riguardante gli eSports sta crescendo a tutto tondo, sia in terra nostrana sia in campo internazionale. Ed è proprio delle scorse ore la notizia, data dalla International eSports Federation, per gli amici IESF, dell’annuncio dei giochi che saranno presenti alla massima competizione internazionale dedicata al settore. Il Campionato mondiale di eSports si terrà, nella sua edizione 2022, a Bali, in Indonesia, dal 27 novembre al 9 dicembre. La competizione, arrivata alla sua quattordicesima edizione, avrà un montepremi complessivo di 500000$, un incremento davvero incredibile rispetto al premio finale dell’edizione 2021, fissato a 55000$.

La IESF ha rivelato che i giochi che saranno presenti al torneo saranno Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken 7 ed eFootball. Inoltre, questa nuova edizione includerà anche alcuni giochi per dispositivi mobile, come PUBG Mobile e Mobile Legends: Bang Bang, a sottolineare ancora di più quanto sia cresciuta l’industria del gaming su mobile negli ultimi anni. Boban Totovski, Segretario Generale dell’IESF, ha dichiarato in merito:

L’inclusione di questi sei titoli spettacolari nel Campionato mondiale 2022 va a spronare la nostra missione di unire, supportare e promuovere la World eSports Family. Siamo davvero grati per la continua collaborazione con i publisher, per l’inclusione di due nuovi titoli per dispositivi mobile e per la possibilità di ospitare il primo torneo femminile di Counter Strike: Global Offensive. Insieme, stiamo laborando per rendere la community degli eSports più accessibile ed inclusiva.

I giochi presenti al prossimo campionato mondiale eSport 2022: le novità, le aspettative e i progetti

Successivamente è intervenuto anche Vlad Marinescu, Presidente dell’IESF, che ha commentato:

Siamo davvero felici per l’epocale crescita del montepremi finale dell’edizione 2022 del Campionato mondiale eSport fino a 500000$, una rappresentazione della costante crescita in popolarità e credibilità del nostro evento principale. La nostra intenzione è quella di ospitare il più grande ed inclusivo Campionato mondiale visto finora. Non vediamo l’ora di accrescere ulteriormente le possibilità di accesso al mondo professionista eSports e di donare agli atleti l’ambiente perfetto per esprimersi al loro massimo potenziale.

Annunciati i giochi, annunciato il montepremi: il Campionato mondiale eSport del 2022 è ancora lontano, ma le notizie arrivano a raffica considerando l’importanza dell’evento. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!