Kia EV6: un restyling che cambia tutto

La Kia EV6 si rinnova, presentando in Corea del Sud un restyling che promette di rivoluzionare l’esperienza di guida

L’aggiornamento di metà carriera della Kia EV6 non stravolge le lamiere, ma introduce un nuovo e più raffinato design dei fari anteriori, allineando l’estetica al resto della gamma. Il paraurti anteriore e la parte inferiore della mascherina sono stati ridisegnati, conferendo un look più moderno e accattivante. I nuovi cerchi in lega neri e argento, disponibili nelle misure da 19 e 20 pollici, completano il rinnovamento estetico esterno. L’abitacolo accoglie un nuovo pannello panoramico curvo che integra il quadro strumenti digitale e lo schermo touch del sistema multimediale. Ciò offre al guidatore un’esperienza di infotainment più coinvolgente e intuitiva. Il volante a due razze è stato ridisegnato, diventando più rastremato. Inoltre, la presenza del lettore di impronte digitali consente l’avvio dell’auto senza chiave.

Kia EV6: un restyling tecnologico che dura nel tempo

Il restyling introduce anche importanti aggiornamenti tecnologici. Gli aggiornamenti OTA (over-the-air) si estendono ora ai sistemi di controllo elettronico, andando oltre il semplice aggiornamento del sistema di navigazione. Questo significa che l’auto potrà evolvere nel tempo, ricevendo nuove funzionalità e miglioramenti senza la necessità di recarsi in officina. Debuttano inoltre Apple CarPlay e Android Auto wireless, che semplificano la connessione dello smartphone e l’accesso alle app preferite durante la guida.

Sotto il cofano, l’auto è dotata di una nuova batteria da 84 kWh, che sostituisce la precedente da 77,4 kWh. Ciò si traduce in un’autonomia di poco inferiore ai 500 km per la versione a trazione posteriore con ruote da 19 pollici. Per i valori di autonomia secondo i cicli di omologazione WLTP bisognerà attendere l’uscita del modello sul mercato europeo. La gamma della Kia EV6 dovrebbe rimanere invariata, con una versione a motore singolo e trazione posteriore da 170 e 228 CV e una versione a trazione posteriore da 325 CV. Quindi, più opzioni di potenza per soddisfare le esigenze di ogni guidatore. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per l’inizio del 2025, portando con sé una ventata di novità nel panorama delle auto elettriche.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!