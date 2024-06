TicWatch Pro 5 Enduro in colorazione Ardesia: la novità di Mobvoi per l’estate

Mobvoi Inc., il leader nell’intelligenza artificiale e nei dispositivi indossabili intelligenti, ha annunciato oggi il lancio del TicWatch Pro 5 Enduro in una nuova colorazione ardesia (Slate)

Questa versione arriva proprio in tempo per le avventure estive e le escursioni all’aperto, combinandosi perfettamente sia con ambienti urbani che naturali, offrendo così una nuova opzione cromatica per la routine quotidiana.

Scopri la nuova elegante colorazione Slate del TicWatch Pro 5 Enduro, perfetta per avventure estive e utilizzo quotidiano

Il TicWatch Pro 5 Enduro, inizialmente rilasciato lo scorso maggio con una finitura nera ossidiana, ora è disponibile nella sofisticata tonalità Slate per chi desidera un tocco di colore. Questa nuova colorazione esalta l’estetica dell’orologio, rendendolo un accessorio elegante per varie attività estive.

Progettato per resistenza e durata, il TicWatch Pro 5 Enduro soddisfa le esigenze degli avventurieri all’aria aperta, mantenendo un aspetto raffinato per l’uso quotidiano. L’orologio offre un’autonomia estesa della batteria, fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential.

Il display in vetro zaffiro antigraffio assicura una visibilità impeccabile, mentre la certificazione US-MIL-STD 810H e la resistenza all’acqua 5ATM ne garantiscono la robustezza. Il monitoraggio avanzato del fitness è supportato dalle app migliorate TicExercise e TicHealth, permettendo agli utenti di monitorare allenamenti, frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e altro ancora.

La navigazione è facilitata dalla tecnologia multi-GNSS integrata e dal barometro. Equipaggiato con Wear OS by Google, l’orologio offre un’integrazione perfetta con Google Maps, Google Pay e una vasta gamma di altre app essenziali.

Il TicWatch Pro 5 Enduro in colorazione Slate è ora disponibile su Mobvoi.com e Amazon al prezzo di € 359,99.

Noi lo abbiamo già provato per voi, ecco cosa ne pensiamo!

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).